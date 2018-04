Znani biznesmeni tracą na giełdzie. Setki milionów Czarneckiego i Miłka

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER Akcje giełdowych spółek Leszka Czarneckiego tracą na wartości

Giełda to nie tylko cyferki, ale realne pieniądze. Ostatnie spadki cen akcji są widoczne na kontach maklerskich najbogatszych Polaków. Leszek Czarnecki i Dariusz Miłek notują od początku roku straty rzędu 300 mln zł. Na minusie jest też m.in. Zygmunt Solorz-Żak.

Warszawska giełda od stycznia dołuje. Pisaliśmy już, że efektem mocnych spadków notowań akcji jest fakt, że wyparowało z polskiego rynku ponad 150 mld zł. O tyle zmniejszyła się wartość wszystkich, blisko 500 spółek z GPW.

Ta ogromna kwota dla wielu może wzbudzać niedowierzanie. Jest jednak prawdziwa. Na własnej skórze odczuwają to przede wszystkim inwestorzy giełdowi, którzy na giełdzie trzymają naprawdę duże pieniądze.

Tegoroczne straty znanych inwestorów z GPW (w milionach złotych)





Numerem jeden na warszawskiej giełdzie, wśród największych akcjonariuszy wymienionych z imienia i nazwiska, jest Zygmunt Solorz-Żak. "Król Polsatu", który jest właścicielem nie tylko grupy Cyfrowy Polsat, ale też ATM i Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK), od początku roku stracił na akcjach 48 mln zł.

Trzeba jednak oddać biznesmenowi, że nie wszystkie należące do niego giełdowe spółki są na minusie. Najważniejszy element, którym jest Cyfrowy Polsat, zwiększył kapitalizację (wartość rynkową) o 80 mln zł. Niestety 125 mln zł na minusie jest z akcjami ZE PAK, które są notowane najniżej od 2016 roku. Od stycznia ich kurs spadł o 30 proc.

Portfel akcji Zygmunta Solorza-Żaka (w milionach złotych)

spółki obecna wartość akcji wartość akcji na początku roku zysk/strata Cyfrowy Polsat 9 197 9 117 +80 ATM Grupa 61 65 -4 ZE PAK 273 398 -125 -48 źródło: obliczenia własne na podstawie danych money.pl

Portfele Czarneckiego i Karkosika

Blisko 50 mln zł straty to nic przy wyniku z inwestycji, które w tym roku notuje Leszek Czarnecki. Biznesmen, stojący na czele bankowo-finansowego imperium, jest na minusie blisko 300 mln zł. Stracił zarówno na akcjach MW Trade, Getin Holding i Idea Banku. Największym niewypałem okazuje się perła w koronie - Getin Noble Bank.

Na ponad 500 mln akcji Getin Noble Banku Czarnecki stracił około 153 mln zł. Cena pojedynczej akcji spadła od początku roku o 28 groszy. Niby nie dużo, ale oznacza to uszczuplenie konta o 17 proc.

Inwestorzy tracą zaufanie do Getina m.in. w związku z powrotem tematu pomocy frankowiczom. Akurat bank Czarneckiego tego typu kredytów udzielał w przeszłości bardzo dużo. Przewalutowanie może oznaczać dla banku koszty rzędu nawet 200 mln zł rocznie. Przez to kolejny rok z rzędu może zakończyć stratą.

Portfel akcji Leszka Czarneckiego (w milionach złotych) spółki obecna wartość akcji wartość akcji na początku roku zysk/strata Idea Bank 114 179 -64 Getin Noble Bank 676 829 -154 Getin Holding 382 471 -89 MW Trade 25 26 -1 -308 źródło: obliczenia własne na podstawie danych money.pl

Szczęścia nie ma też Roman Karkosik. Biznesmen, o którym było ostatnio głośno za sprawą oskarżeń o manipulacje na giełdzie, jest od początku roku 27 mln zł na minusie. Choć jego udziały w Impexmetalu czy Skotanie zwiększyły swoją wartość, znacznie więcej stracił na akcjach Alchemii i Boryszewa.

W obu przypadkach straty wynoszą po blisko 17 mln zł. Sporo, choć procentowo nie jest to duża różnica. Zaledwie kilkuprocentowa. Są to jednak duże firmy. Boryszew, a więc producent popularnego płynu do chłodnic Borygo, jest też jedną z największych prywatnych grup kapitałowych w Polsce. Przez pewien czas wchodziła w skład dwudziestki największych firm warszawskiej giełdy.

Portfel akcji Romana Karkosika (w milionach złotych) spółki obecna wartość akcji wartość akcji na początku roku zysk/strata Alchemia 363 381 -18 Impexmetal 517 510 +7 Boryszew 679 695 -17 -28 źródło: obliczenia własne na podstawie danych money.pl

Traci odzieżówka. Mocny zjazd akcji CCC

Na giełdzie jest spora reprezentacja branży odzieżowej i obuwniczej, która też uległa gorszym nastrojom inwestorów. Głównymi przedstawicielami jest LPP (właściciel marek Reserved, Cropp i House) i CCC. To liderzy rynku. Ich najważniejsi akcjonariusze też liczą straty,

Spory cios dostał Dariusz Miłek - prezes i założyciel CCC. Na jego prawie 30 proc. udziałów przypada prawie 300 mln zł straty. Kapitalizacja całej firmy spadła o 10 proc.

Znacznie mniejsze udziały w swojej spółce ma prezes Marek Piechocki, do którego należy 10 proc. akcji LPP. Notowania jego papierów od początku roku spadły o zaledwie 0,5 proc., ale i tak daje to około 15 mln zł straty.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Najciekawsze fakty

Notowania kilkuset polskich spółek reprezentowanych w indeksie WIG są na najniższym poziomie od niemal dokładnie roku. Od styczniowego szczytu straciły na wartości już średnio 14 proc. Ta statystyka może nie robić wielkiego wrażenia do momentu, aż przełoży się ją na pieniądze. Od tamtego momentu z giełdy wyparowało ponad 150 mld zł.

Z takim wynikiem plasujemy się na niechlubnym pierwszym miejscu wśród najgorszych giełd nie tylko Europy, ale i świata. Najsłabsza w Azji japońska giełda od początku roku jest na minusie blisko 7 proc., a główne indeksy z USA są pod kreską około 4 proc.

