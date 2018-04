Najpiękniejszy SUV na rynku gwiazdą Poznań Motor Show. Ma do zaoferowania coś więcej niż tylko wygląd

Trwające właśnie Poznań Motor Show to największe wydarzenie motoryzacyjne w Polsce. Stanowi ono świetną okazję do zapoznania się z praktycznie całą ofertą rynku. Na szczególną uwagę, obok Nowej Mazdy 6, zasługuje tu gruntownie zmodernizowana Mazda CX-5, kompaktowy SUV z Japonii, który pod niespotykanej urody nadwoziem kryje niedostępne nigdzie indziej technologie.

Poznańskie targi motoryzacyjne z roku notują imponujący postęp, który konsekwentnie posuwa je w kierunku coraz wyższych, światowych standardów. Polscy importerzy czołowych marek samochodowych wykorzystują tę okazję do zaprezentowania fascynujących concept carów i rynkowych nowości, które świętowały swoją globalną premierę czasem zaledwie parę tygodni wcześniej.

Uwagę spacerujących po halach Międzynarodowych Targów Poznańskich przykuwa wiele eksponatów, głównie za sprawą ich agresywnych projektów lub dość bezpośrednio manifestowanego bogactwa... Na ich tle przyjemną odmianę stanowi tu Mazda, której samochody ujmują swoim wyważonym pięknem. Japoński producent przygotował na poznańskie wydarzenie zachwycające stoisko, na którym zaprezentował wszystkie modele ze swojej oferty, zgodnie przykuwające wzrok tym samym, zmysłowym, głębokim lakierem Soul Red.

Ten bardzo elegancki odcień czerwieni stał się już nieomal znakiem rozpoznawczym Mazdy i magnesem dla wielu klientów, więc producent prowadzi nad nim dalsze prace. Jego nowa wersja jest jedną z wielu innowacji, które zyskała gruntownie zmodernizowana, niedawno debiutująca na polskich drogach odsłona Mazdy CX-5. Lakier ten, nazywany teraz Soul Red Crystal, jest jeszcze bardziej głęboki i błyszczący niż dotychczas, przez co tworzy jeszcze bardziej przejmujące i unikatowe wrażenie.

Przykład ten dobrze oddaje charakter kompaktowego SUV-a Mazdy – bardzo ciekawej pozycji na rynku, która stanowi nieoczywistą, ale wartą rozważenia alternatywę dla masowych konkurentów z głównego nurtu. Mazda dołączyła do segmentu SUV stosunkowo niedawno, ale jej podwyższone, funkcjonalne modele szybko zyskały dużą popularność i awansowały na pozycję jednego z filarów sprzedaży. Wraz z mniejszym CX-3, CX-5 odpowiada za 45% całkowitego wyniku Mazdy w Polsce, a od momentu debiutu model ten znalazł już ponad półtora miliona klientów w 120 krajach całego świata.

Odwiedzający Poznań Motor Show mogą poznać głównie to, co CX-5 ma do zaoferowania na zewnątrz. Niemniej już samo nadwozie wiele mówi o tym samochodzie. Projekty Mazdy od wielu lat realizowane są według filozofii KODO – Dusza Ruchu, która wyróżnia się na tle konkurencji dużo bardziej wyszukaną, zbalansowaną stylistyką osiąganą poprzez eleganckie detale, subtelne krągłości i zgrabne proporcje. W przypadku CX-5 te klasyczne motywy Mazdy połączono z typowymi atrybutami SUV-ów, które włączyły w ten projekt budzącą pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa bardziej zabudowaną, bojowo wyglądającą bryłę.

Jeśli kogoś ta stylistyka zainteresuje na tyle, że będzie chciał zajrzeć do wnętrza, tam szybko utwierdzi się w przekonaniu o niezwykłym charakterze CX-5. Projekt kabiny został bowiem podporządkowany podkreśleniu silnego związku emocjonalnego pomiędzy kierowcą a samochodem. Nawet jeśli japońscy konstruktorzy nie odpuścili nic z wysokiego poziomu ergonomii czy funkcjonalności, to nawet siedząc w fotelu kierowcy w tym aucie na targach w Poznaniu, już chce się wyruszyć nim w drogę i poznać jego właściwości dynamiczne.

Te są z kolei tym, czym CX-5 najbardziej wybija się na tle swojej konkurencji. Choć ta wyjątkowa satysfakcja z jazdy, którą on daje, jest być może trudna do zdefiniowania, to osiąga się ją bardzo konkretnymi metodami. Za nieprzeciętnymi właściwościami drogowymi tego SUV-a stoi bardzo zaawansowana technologia, która – jak można się po Maździe spodziewać – reprezentuje niekonwencjonalne podejście, zgoła odmienne od rozwiązań konkurencji.

To nastawienie było obecne już podczas prac nad samym podwoziem, które jest teraz jeszcze sztywniejsze, co daje mu przewagę szybszych i precyzyjniejszych reakcji na wszelkie ruchy kierownicy. Z każdą modernizacją dopieszczany jest tutaj także układ kierowniczy, zawieszenie oraz układ hamulcowy. Kluczowym elementem tej układanki jest napęd na cztery koła i-ACTIV AWD, który potrafi połączyć wielką frajdę z jazdy z maksymalnym bezpieczeństwem gwarantowanym przez pełną przyczepność i absolutną kontrolę w każdych warunkach. Efekt ten jest osiągany przez wyrafinowany układ, który aktywnie rozdziela moment obrotowy między osie na podstawie informacji zbieranych na bieżąco przez czujniki monitorujące 27 różnych parametrów.

Ta odważna, tak odmienna filozofia tworzenia samochodów jest najbardziej namacalna pod maską, gdzie wstęp mają wyłącznie duże jednostki, jako jedyne gwarantujące tak wysoki poziom trwałości i kultury pracy. Szeroka gama napędowa obejmuje silniki o pojemności od dwóch do dwóch i pół litra, które generują od 150 do 194 KM. To oczywiście bardzo nowoczesne konstrukcje, które sięgają po bardzo wyszukane metody, by dostarczyć świetną ekonomikę, duży zapas elastyczności i imponująco cichą, zapewniającą wysoki komfort jazdy pracę.

Dobrym przykładem obrazującym, jak Mazda w kreatywny sposób omija ograniczenia napotykane przez konkurencję, jest innowacyjne rozwiązanie Natural Sound Smoother obecne w wysokoprężnej jednostce SKYACTIV-D. Polega ono na wykorzystaniu elastycznego elementu w mocowaniu tłoka, który w skuteczny sposób ogranicza nieprzyjemne wibracje i hałas generowany przez silnik Diesla. Największym popisem inżynieryjnym konstruktorów Mazdy jest z kolei topowa jednostka SKYACTIV-G o pojemności skokowej 2,5 litra, która bez pomocy turbodoładowania osiąga imponującą moc 194 KM. Konstruktorzy Mazdy znaleźli sposób jak zjeść ciastko i mieć ciastko, bo wywołująca duży uśmiech na twarzy dynamika nie jest tutaj okupowana wysokim kosztem zużycia paliwa. Wręcz przeciwnie – średni wynik wynosi dla tego silnika tylko 7,1 l/100 km, co przy tak dużym samochodzie z napędem na cztery koła i takim poziomie mocy należy uznać za bardzo dobry wynik.

Te oryginalne rozwiązania przynoszą modelowi CX-5 bardzo ciekawą, wartą bliższego poznania naturę, która przypadnie do gustu każdemu, kto uważa najpopularniejsze modele w tym segmencie za może trochę zbyt banalne lub nie zawsze podążające w tym kierunku rozwoju, który uważamy za słuszny. W takich przypadkach warto dać szansę SUV-owi Mazdy. Na poznańskich targach można to zrobić jeszcze do niedzieli, odwiedzając stoisko marki w hali 3.