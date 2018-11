Największy stacjonarny hackathon na świecie odbędzie się w Polsce

Hackathon to forma dość ekstremalnego konkursu programowania – w czasie od 24 do 72 godzin zebrane zespoły programistów i innych kreatywnych uczestników mają stworzyć nieszablonowe, gotowe rozwiązania problemów. Czasem stają się one rzeczywistymi projektami – na organizowanych przez Facebooka hackathonach rozwinięto na przykład zastosowaną później w portalu funkcję informowania bliskich o swoim bezpieczeństwie w czasie katastrof, a stworzona w czasie innego wydarzenia aplikacja GroupMe została kupiona przez Skype za 85 milionów dolarów.