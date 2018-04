NBP ze stratą 2,5 mld zł. Nie będzie wpłaty do budżetu

Fot. Karol Serewis/ East News Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski zanotował 2,5 mld zł straty za 2017 rok, ponieważ wyrażona w złotych wartość rezerw dewizowych zmniejszyła się. To zła informacja dla Ministerstwa Finansów, bo NBP nie wpłaci ani złotówki do budżetu. Rok temu dorzucił niemal 9 mld zł.

O stracie nie poinformował oficjalnie bank centralny, lecz zrobiła to Katarzyna Zajdel-Kurowska, członek zarządu NBP w wywiadzie dla serwisu obserwatorfinansowy.pl.

Zajdel-Kurowska powiedziała, że dochód NBP z działalności inwestycyjnej związanej z zarządzaniem rezerwami dewizowymi, bez uwzględnienia zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych, wyniósł 2,4 mld zł. W 2016 zysk był nieco większy - wyniósł 3,3 mld zł.

Wideo: były szef NBP o Morawieckim - "nigdy nie był bankierem"

Jak przyznała, stopa zwrotu w walucie instrumentu wyniosła 0,6 proc. i była niższa niż rok wcześniej, gdy osiągnięto 1 proc. - Dodatnia stopa zwrotu w środowisku niskich, czy wręcz ujemnych stóp procentowych, to i tak sukces - zastrzegła Zajdel-Kurowska.

Jak wyjaśniła przedstawicielka banku centralnego, ok. 80 proc. rezerw NBP jest zainwestowane w obligacjach - głównie krajów o najwyższym ratingu. - Resztę mamy na depozytach bankowych i trochę w złocie. Mamy także trochę obligacji korporacyjnych - wyjaśniła Zajdel-Kurowska.

Z opublikowanych przez NBP danych wynika, że wartość rezerw walutowych na koniec marca 2018 r. wynosiła niemal 408 mld zł. Dla porównania, w marcu 2017 r. ich wartość wynosiła prawie 442 mld zł.

Zysk NBP nie ma wiele wspólnego z zyskiem, jaki osiąga zwykły bank czy jakakolwiek firma. Zysk banku centralnego jest czysto wirtualny i powstaje wtedy, gdy w danym roku wzrastają kursy dewiz wchodzących w skład rezerw walutowych NBP. Obliczenie zysku jest zwykłą operacją księgową, polegającą na przeliczeniu wartości rezerw walutowych na złote.

Mało tego, w kasie NBP nie pojawiają się żadne środki, które są następnie przekazywane budżetowi, ponieważ bank centralny nie musi sprzedać żadnej ilości waluty, by osiągnąć zysk. Cały wpłacony do budżetu zysk NBP to po prostu dodrukowane przez bank centralny pieniądze.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl