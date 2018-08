Mniej pieniędzy na innowacje. NCBiR przykręcił kurek

Fot. Canadian Film Centre/Flickr NCBiR przekaże najlepszym projektom co najwyżej 1 mln zł.

Już nie 3 mln, a 1 mln zł. Tyle wyniesie maksymalny grant, jaki fundusze będą mogły przekazać autorom startupu w ramach programu Bridge Alfa. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zmieniło zasady w trakcie gry. Rynek ma kłopot, bo wiele umów już zostało zawartych.

Zarządzający funduszami mają teraz gorący czas. Unijne rozporządzenie ws. budżetu zmieniło zasady przyznawania grantów na rozwój innowacyjnych firm. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podało, że wprowadzone przepisy na nowo definiują pojęcie „beneficjenta”.

NCBiR jest pośrednikiem pomiędzy unijnymi instytucjami a funduszami w Polsce. Maksymalna kwota, jaką rządowa instytucja będzie mogła przekazać na projekt, wyniesie 200 tys. euro, czyli ok. 860 tys. zł. Razem z pieniędzmi prywatnymi, startup będzie mógł liczyć maksymalnie na 1 mln zł. To trzy razy mniej niż teraz.

Dla funduszy oznacza to, że nie będą mogły wykonać swojej strategii. Zawarte w umowach wskaźniki mogą okazać się nieosiągalne. Tak samo jak stopy zwrotu. W praktyce program Bridge Alfa może po prostu upaść. Czekamy na odpowiedź środowiska. Wiele wskazuje na to, że może dojść do rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, któremu podlega NCBiR. Poprosiliśmy o komentarz prezes fundacji Startup Poland. Julia Krysztofiak-Szopa powiedziała nam, że przekaże oficjalny komunikat dopiero po konsultacji z przedstawicielami funduszy.

Kłopotów ciąg dalszy

To nie pierwsze kontrowersje dotyczące programu. Na początku roku pojawiły się głosy sprzeciwu zarządzających funduszami wobec umów z NCBiR-em. Chodziło o jeden zapis dotyczący prawa pierwszeństwa. NCBR chciało zagwarantować sobie prawo pierwszeństwa w zakupie startupu, gdyby udziałowcy chcieli go sprzedać w przyszłości. Część zarządzających funduszami nazwała ten ruch próbą nacjonalizacji młodych innowacyjnych projektów.

Rządowy program ma finansować projekty w fazie początkowej, o największym ryzyku niepowodzenia. Wsparcie obejmuje firmy inwestujące w badania i rozwój. Bezzwrotne granty mają pomóc inwestorom w stworzeniu tzw. wehikułu inwestycyjnego. Ma to być swoisty inkubator pozwalający firmom dojrzeć do przekształcenia w spin-off (wydzielenie się z podmiotu macierzystego).

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu w grudniu zeszłego roku. W ramach programu Bridge Alfa rozdano 1,5 md zł. Za te pieniądze fundusze mogły zrealizować nawet do 20 inicjatyw w ciągu czterech lat. Środki trafiły do 64 podmiotów. 80 proc. finansowania zapewniał unijny grant, a resztę dokładały fundusze.

Fundusze w Polsce dysponują głownie publicznymi środkami. Szacuje się, że 80 proc. rund inwestycyjnych lewarowanych jest pieniędzmi z państwowej puli.

