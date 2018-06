Nestle wybiera Polskę. Produkcję czekoladowych wafli przejmie zakład w Kargowej

Fot. AP/KEY/FOTOLINK/East News Przeniesienie produkcji do Polski oznacza likwidację ponad 70 miejsc pracy w Wielkiej Brytanii.

Kultowe wafle Blue Riband już pod koniec 2018 roku będą produkowane nie w Wielkiej Brytanii, a w Polsce. Taką decyzję podjął szwajcarski koncern po długich negocjacjach ze związkami zawodowymi fabryki w Newcastle.

Istniejąca w miejscowości Kargowa, w województwie lubelskim, fabryka Nestle, zbiera bardzo dobre opinie od zarządu szwajcarskiego koncernu. Jak przekazała rzecznik Nestle portalowi just-food.com, zakład w Kargowej jest doskonałym miejscem do produkcji takich wafli, jak Blue Riband.

Z kolei brytyjskie fabryki mają skupić się na wytwarzaniu innych produktów Nestle jak choćby: Toffee Crisp, Rolo, Fruit Pastilles, Munchies i Matchmaker. Ten ruch ma sprawić, że produkcja będzie bardziej wydajna i konkurencyjna.

Negocjacje między zarządem a związkami zawodowymi trwały rok. W pierwszej wersji decyzji - ogłoszonej w kwietniu ubiegłego roku – przeniesienie produkcji do Polski miało oznaczać likwidację 110 miejsc pracy w Wielkiej Brytanii - pisze portal just-food.com. Ostatecznie będzie oznaczać mniejsze cięcia - w liczbie 73 miejsc pracy.



Jak zapowiedziało Nestle, istnieje możliwość zwiększenia produkcji w Wielkiej Brytanii przez przeniesienie części dodatkowej produkcji do fabryki Fawdon, w postaci minijajek dla dwóch marek, Milkybar i Smarties, zaznaczyła rzecznik koncernu.

Przeniesienie części produkcji słodyczy z Wielkiej Brytanii do Polski to niejedyna inwestycja koncernu w naszym kraju. Szwajcarzy zamierzają bowiem otworzyć pierwszą fabrykę karmy dla zwierząt domowych marki Nestle PURINA PetCare w Polsce. Do tej pory produkowane były wyłącznie za granicą.

Jak informuje Nestle, w początkowym etapie działania w polskiej fabryce w Nowej Wsi Wrocławskiej powstawać będzie głównie karma dla kotów pod marką Felix, w większości przeznaczona na rynek lokalny, niemiecki oraz do krajów Europy Centralnej.

