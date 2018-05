Rząd ma swój pomysł na niepełnosprawnych. Może nim "rozsadzić" budżet NFZ

Fot. Grzegorz Banaszak/REPORTER Premier Morawiecki spotkał się z protestującymi 20 kwietnia

Projekt pomocy niepełnosprawnym, nad którym pracują obecnie parlamentarzyści, może być bolesny w skutkach dla NFZ. Nikt nie policzył ilu osobom faktycznie należy się wsparcie i ile to będzie kosztować. Tymczasem o rozwiązaniu podsuwanym przez protestujących w rządzie nie chcą słyszeć.

Konsekwencjom, jakie może przynieść forsowana przez PiS ustawa ws. świadczeń dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, przyjrzała się "Wyborcza". Z analizy dziennika wygląda, że szacunki NFZ w kwestii liczby potrzebujących są mocno chybione. A to na Funduszu ma spocząć ciężar finansowy ustawy, który może "rozsadzić" budżet.

Jak informowaliśmy w money.pl, opór rządu mięknie z każdym dniem, ale PiS ciągle powtarza, że na dodatek 500 zł miesięcznie Polski nie stać. A tyle właśnie chcą protestujący. Godzą się, aby pełną sumę dostawać do 2020 r. Wcześniej miałoby to być 300, a następnie 400 zł.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych chcą, by pieniądze wypłacane były z budżetu państwa, podobnie jak 500+. Rząd chce, aby to NFZ odpowiadał finansowo za nową ustawę. Nie chce też dawać gotówki, a jedynie refundować sprzęt i wyroby medyczne. Do tego nie wszystkie w 100 proc.

"Wyborcza" twierdzi, że politycy i NFZ nie są świadomi, na co się porywają. Szef Funduszu Adam Jacyna szacuje, że ten wpływy uda się zwiększyć o 1,5 mld zł. Nadwyżka ma zostać przekazana na dopłaty do wyrobów medycznych i rehabilitacji. Jacyna podaje, że pieniędzy wystarczy dla 150 tys. dorosłych osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

Jak zwraca uwagę dziennik, według danych z ostatniego spisu powszechnego takich osób jest ok. 400 tys., a rządowe informacje z 2013 r. mówią o ponad 700 tys. Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich, który zapytał Ministerstwo Rodziny o to, ile osób może skorzystać z ustawy, usłyszał że nawet 900 tys. - podaje "Wyborcza".

Jeśli te szacunki okażą się prawdziwe, NFZ będzie miał do zasypania miliardową dziurę w budżecie, a ten i tak trzeszczy w szwach. "Wyborcza" podaje, że w samym tylko śląskim Funduszu zabraknie nawet 500 mln zł dla lekarzy rodzinnych,

