Nie będzie wyższych kar za usuwanie filtrów DPF. Sejm odrzucił projekt

"Właścicielowi, posiadaczowi, użytkownikowi lub prowadzącemu pojazd, którego stan techniczny narusza wymagania ochrony środowiska, będzie grozić kara grzywny do 5 tys. zł" - brzmiało główne założenie projekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń oraz prawa o ruchu drogowym, która latem w Sejmie złożyli posłowie Nowoczesnej.

Cel? Przede wszystkim dbałość o czyste powietrze i walka z jego zanieczyszczeniami. Do tej pory za jazdę z wyciętym filtrem cząstek stałych (tzw. DPF) można było dostać mandat w wysokości 500 zł.

- Są to środki niewspółmiernie małe w stosunku do oszczędności, jakie właściciele samochodów generują po usunięciu takiego filtra - mówiła w trakcie debaty nad projektem Monika Rosa, posłanka Nowoczesnej. Właśnie dlatego autorzy projektu postulowali, by wysokość kar zwiększyć 10-krotnie, czyli do 5 tys. zł.

I podawała przykłady innych krajów, w których za taki proceder płaci się znacznie więcej. - W Austrii kara za usunięcie takiego filtra i poruszanie się niesprawnym zgodnie z prawem autem to mandat nawet w wysokości 3,5 tys. euro i odholowanie samochodu na koszt właściciela. W Czechach mandat wynosi ok. 50 tys. koron, czyli ok. 8 tys. zł. W Niemczech mandaty sięgają od 1500 do 2500 euro - mówiła Rosa.

To jednak nie przekonało większości parlamentarnej. Poseł PiS Waldemar Buda wskazywał, że choć problem jest poważny, to zwiększenie kar niewiele tutaj da. Policja bowiem jego zdaniem nie jest przygotowana do wykrywania tego typu wykroczeń.

Zdaniem przedstawiciela partii rządzącej dużo lepszym rozwiązaniem jest włączenie badania emisji spalin do ogólnych badań technicznych samochodu. - Ten sposób jest już zaprojektowany przez ministerstwo i omawialiśmy go w Sejmie - wskazywał Buda.

W piątek rano parlamentarzyści głosowali więc wniosek o odrzucenie projektu nowelizacji już po pierwszym czytaniu. Za było 250 posłów, przeciw - 167. Zwiększenia kar za usunięcie filtra cząstek stałych więc nie będzie. Przynajmniej na razie.

