- Jeśli będziemy próbowali celować w obniżkę, żeby np. kupić 7 proc. taniej za rok, to jest to spekulacja. Nie ma do liczyć na to, że mieszkania będą kosztować połowę. Musiałaby wybuchnąć wojna, albo musieliby wyrzucić nas z UE - mówił w "Money. To się liczy" ekspert nieruchomości Marcin Krasoń z Home Broker.

