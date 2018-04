Nie płacą za telefon i na dziecko. Długi milenialsów

Fot. Gina Sanders Prawie 470 mln zł to łączna suma niespłacanych przez milenialsów rat kredytów

Łączna suma długów milenialsów wynosi prawie 872 mln złotych. Składają się na nią zarówno niespłacone raty kredytów, jak i inne zobowiązania. Młodzi nie płacą rachunków za telefon, zalegają z alimentami i jeżdżą na gapę.

Zaległości finansowe (z tytułu niespłacanych kredytów, jak i innych zobowiązań) ma 154,5 tys. milenialsów. Niesolidnych dłużników w tej grupie przybyło w ciągu roku o 15 proc. – wynika z danych BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej.

Młodzi mniej zadłużeni niż starsi

Młodzi – w wieku od 18 do 24 lat – często mieszkają jeszcze z rodzicami i jeśli się zapożyczają, to raczej u nich niż w banku. Milenilasi to tylko 4 proc. wszystkich polskich kredytobiorców, a wartość ich kredytów to 7,3 mld zł, czyli ponad 1 proc. sumy wszystkich kredytów. Z kolei niespłacane w terminie raty i bieżące rachunki młodych stanowią 1,3 proc. całości zaległych zobowiązań. Według danych BIK i BIG InfoMonitor przeciętny dług (minimum 200 zł opóźnione o co najmniej 30 dni) młodych osób jest stosunkowo niski – wynosi 5 642 zł wobec 25 035 zł, jeśli chodzi o ogół Polaków.

Zalegają z ratami, rachunkami i alimentami

Suma niespłacanych przez milenialsów rat wynosi prawie 470 mln zł. Zaś inne długi młodych to przede wszystkim niezapłacone rachunki za telefon. Średni dług na osobę to 2 683 zł, a łączne zadłużenie wynosi 94,9 mln zł. Rachunków telefonicznych nie płaci ponad 35 tys. osób. Z kolei ponad 2,5 tys. osób w wieku 18 - 24 lata zalega z alimentami. Dług z tego tytułu wynosi 26,7 mln zł, czyli 10,4 tys. zł na osobę.

Młodzi nie wywiązują się również z umów zakupu. Dług z tego tytułu wynosi prawie 14,5 mln zł. Często jeżdżą na gapę. Prawie 9 tys. osób w wieku 18-24 lata nie płaci za bilet; łącznie suma zaległości to niemal 11 mln zł (1 224 zł długu za nieopłacone bilety na osobę).

