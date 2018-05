Ceny nieruchomości: jest drogo, będzie jeszcze drożej

Deweloperom kończą się grunty, a kupowana ziemia jest coraz droższa. W górę idą ceny wykonawstwa i materiałów. Dlatego mieszkania w najbliższym czasie nie stanieją.

- Jeszcze nigdy deweloperzy nie budowali tyle co teraz, ale i tak nie wystarcza to, żeby zaspokoić popyt kupujących. Deweloperom kończą się grunty, w górę idą ceny wykonawstwa i materiałów, dlatego w następnych kwartałach te ceny mogą być jeszcze wyższe - mówił w programie "Money. To się liczy" Marcin Krasoń z Home Broker.

Ekspert zaznacza również, że przez ostatni kwartał mieliśmy bardzo stabilną sytuację na rynku nieruchomości. Ceny mieszkań nie miały dużych wahań i dopiero teraz widoczne są podwyżki.

- Dla kupujących mieszkania informacja o tym, że ceny rosną, jest zawsze złą wiadomością. Popyt jest bardzo duży. Podaż też jest duża - dodaje.

Co czeka rynek mieszkań? - W najbliższych kwartałach ceny nadal będą szły w górę, dlatego że tak „tanio” budować już się nie da - podsumowuje Marcin Krasoń.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl