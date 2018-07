Nieśmiertelne fale. Niemiecka marka, która innowacje wprowadza od 138 lat

Wella Illumna jedna z ostatnich kluczowych innowacji marki Wella

Od pierwszego przenośnego urządzenia do trwałej ondulacji i tubki z kremem do koloryzacji włosów. Jej produkty inspirują miliony fryzjerów na całym świecie. Poznajcie historię międzynarodowego symbolu fryzjerstwa – markę Wella należącą do światowego giganta w branży beauty Coty Inc.

Niemieckie Darmstad to miasto innowacji. To tu rozwijała się niemiecka secesja, tu także powstał serializm, czyli awangardowy nurt w muzyce współczesnej. Darmstad to także miasto, które dorobiło się swojego pierwiastka chemicznego – o nazwie darmsztad. W 1994 roku odkryli go naukowcy z miejscowego Instytutu Badań Ciężkich Jonów.

Nie bez przyczyny w tym samym mieście swoją siedzibę ma także Centrum R&D Coty Professional Beauty, jednej z największych na świecie firm kosmetycznych, lidera w kategorii zapachów i czołowego gracza w segmencie profesjonalnych produktów do koloryzacji i stylizacji włosów oraz kosmetyków kolorowych.

O skali działalność firmy świadczą liczby. Dochody Coty Inc. to około 9 miliardów dolarów. Korporacja zatrudnia ponad 20 tys. pracowników, a jej produkty są dostępne w 150 krajach. W laboratoriach w Darmstadt blisko 220 specjalistów, mikrobiologów, biochemików, matematyków, informatyków, technologów, ekologów, mechaników, inżynierów i elektroników rozwija innowacyjne produkty do włosów marki Wella, które następnie trafiają do profesjonalistów i konsumentów na całym świecie.

Od wizji do rewolucji

Laboratoria w Darmstadt działają od 1957 roku. Jednak historia tego miejsca zaczęła się dużo wcześniej, bo ponad 135 lat temu i jest ściśle związana z powstaniem i rozwojem doskonale znanej paniom – a od 2016 roku należącej do Coty Inc. – marki Wella.

W 1880 roku w saksońskim Vogtland fryzjer-wizjoner Franz Ströher zakłada Franz Ströher-Rothenkirchen (od 1918 roku – Franz Ströher OHG), firmę zajmującą się produkcją i dystrybucją sztucznych włosów.

Nazwa marki Wella, odpowiedzialnej za produkcję i dystrybucję profesjonalnego sprzętu fryzjerskiego, w tym suszarek do włosów, a w późniejszym czasie także kosmetyków, po raz pierwszy pojawia się w 1924 roku, a w 1950 Wella AG staje się oficjalną nazwą firmy, która przenosi się do Darmstadt.

Wella oznacza falę, a utrwalanie fal we włosach – modowy hit tamtych czasów – zajmowało najtęższe umysły w firmie...i trafiało w punkt, treski i peruki odeszły w niebyt, a panie oszalały na punkcie trwałej.

Następne lata to praca nad kolejnymi rewolucyjnymi produktami i inwestycje.

Na początku lat 70. firma rozbudowuje swoje laboratoria, co pozwala na rozszerzenie działalności o badania, rozwój oraz kontrolę jakości.

W 1981 roku laboratoria Wella ponownie zwiększają swoją powierzchnię, a dwa lata później powstaje nowe centrum szkoleniowe marki – Franz Ströher Haus. Pod koniec dekady firma inwestuje w dalszy rozwój poszerzając swoją siedzibę R&D; powstają dwa nowe biurowce oraz 30 nowych pomieszczeń laboratoryjnych. Dziś centrum R&D Coty w Darmstadt jest swojego rodzaju centrum dowodzenia do spraw innowacji w dziedzinie włosów.

– Innowacje to fundament strategii rozwoju Coty, a dział R&D (badania i rozwój – dop. red.) jest jej głównym elementem. R&D pracuje nad innowacjami, które pozwalają firmie wychodzić naprzeciw potrzebom konsumentów, a także rewolucjonizować branżę. Mamy w Coty to szczęście, że pracują dla nas najwyższej klasy naukowcy: eksperci z różnych dziedzin, o zróżnicowanym wykształceniu i doświadczeniach – zapewnia Peter Coles, wiceprezes R&D Global Hair w Coty.

Wella Junior i Koleston

Swoją pozycję na rynku firma rzeczywiście zawdzięcza opracowanym przez siebie, także w laboratoriach w Darmstadt, innowacjom.

Już w 1890 roku Franz Ströher opatentował wodoodporną, sztuczną bazę do peruki. Ku wielkiej ekscytacji pań w 1934 roku powstał Wella Junior – pierwszy przenośny, składany i łatwy w obsłudze aparat do trwałej ondulacji, pięć lat później – Kolestral – pierwszy balsam odżywiający włosy, a w 1950 roku – prawdziwa rewolucja w branży – Koleston, pierwszy krem do koloryzacji włosów dostępny w tubce. Fryzjerzy i ich klienci zakochali się w tym produkcie. W ciągu zaledwie trzech lat na świecie sprzedało się 5,5 miliona tubek, a Koleston reklamowała sama Elisabeth Taylor!

W 1952 roku firma wypuszcza na rynek pierwszą dobrze działającą kationową odżywkę oraz – rynkowy hit – pierwszą napędzaną silniczkiem hełmową suszarkę do włosów z zamkniętym obiegiem powietrza. Później (w 1958 roku) był jeszcze ożywiający kolor lotion do układania włosów, enzymatyczny środek do trwałej ondulacji (1963), odkrycie Chitosanu (1976) – substancji otrzymywanej z pancerzy skorupiaków ułatwiającej rozczesywanie włosów.

Lata 90. to kolejne przełomowe innowacje które zrodziły się w Darmstadt m.in. zmywalna pianka koloryzująca, bezamoniakowy produkt do koloryzacji domowej, farba do włosów z ekstraktu roślinnego i odkrycie wosku jabłkowego jako składnika kosmetycznego.

–Jesteśmy niezwykle dumni z dziedzictwa i dokonań naszego centrum innowacji w Darmstadt. Można zdecydowanie powiedzieć że zrewolucjonizowały one branżę fryzjerską. Bardzo cieszy mnie to że dziś kontynuujemy tą piękną historię i nadal jesteśmy czołowym graczem w tej branży nie tylko jeżeli chodzi o innowacje ale także wyznaczenie trendów. – przekonuje Peter Coles.