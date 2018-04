Nord Stream 2 to nie koniec. Gazprom nie chce się zatrzymać

Fot. REUTERS Budowa Nord Stream 2 ma zakończyć się w 2019 r.

Po raz pierwszy szef rosyjskiego koncernu wspomniał o możliwości budowy trzeciej nitki gazociągu z Rosji do Niemiec. Obecnie Polska zabiega, by nie doszła do skutku budowa drugiej magistrali Nord Streamu.

Nord Stream 3 został wymieniony wśród rozważanych projektów przyszłych gazociągów przez Aleksandra Miedwiediewa, wiceszefa Gazpromu. Według rosyjskiego dziennika „Kommiersant” Miedwiediew powiedział tak w czasie konferencji w Berlinie.

Stwierdził ponadto, że północna trasa przesyłu gazu jest korzystniejsza niż transport przez Ukrainę ze starszych złóż, gdzie spada wydobycie.

Deklaracja wiceprezesa gazowego giganta może być elementem gry negocjacyjnej. Obecnie trwają rozmowy na temat tranzytu gazu z Rosji przez Ukrainę. „Kommiersant” pisze ponadto, że Nord Stream jest faktycznie krótszy niż rurociąg naziemny, ale jest niekorzystny dla odbiorców surowca w Europie Środkowej, jak Rosja czy Słowacja.

Budowa Nord Stream II. Polska opóźnia projekt

Pierwsza nitka Nord Stream powstała w latach 2011-12. Zakończenie budowy drugiej odnogi projektu jest planowane na przyszły rok.

