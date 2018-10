Nowa gra LOTTO. Wystarczy 5 zł

Fot. Totalizator Sportowy

Nowa gra liczbowa LOTTO – Zakłady Specjalne na stulecie odzyskania niepodległości. Można nie tylko zgarnąć pokaźną nagrodę pieniężną, ale też wspomóc stu najzdolniejszych studentów stypendiami o łącznej wartości 1,5 mln zł. Od początku roku Totalizator Sportowy wypłacił swoim graczom wygrane w wysokości ponad pół miliarda złotych!

Od kilku dni Amerykanie żyją rekordową pulą 1,6 mld dolarów w grze Mega Millions. Przed ostatnim losowaniem licząc na wygraną kupili miliony kuponów. Polacy także mają szanse na dodatkowy i pokaźny grosz. Jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości świętuje również Totalizator Sportowy organizując Zakłady Specjalne, a także wprowadzając do sprzedaży Zdrapkę KOCHAM POLSKĘ.

Wygrywają już 3 liczby

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w Zakładach Specjalnych? Wystarczy wytypować 5 z 45 liczb (można też zagrać na chybił trafił) w najbliższym punkcie sprzedaży LOTTO. Jeden kupon kosztuje 5 zł.

Losowanie wyników już 10 listopada. Zwycięskie liczby można też śledzić na www.lotto.pl. Tam znajdziemy również informację o wysokości wygranych.

Podobnie jak w Mini Lotto mamy bowiem trzy stopnie wygranych, a zaczynamy już od trzech liczb. Wysokość wygranej zależy od wpłaconej przez graczy kwoty. Na wygrane I stopnia (pięć trafionych liczb) przypadnie 50 proc. środków z zebranej puli, II stopnia (cztery trafione liczby) – 20 proc. i III stopnia (trzy trafione liczby) – 30 proc. Jeśli główna wygrana nie padnie pula zostanie podzielona na wygrane niższych stopni. Im więcej zakładów, tym wyższe wygrane!

100 stypendiów dla studentów

Kupując los w okolicznościowej grze, oprócz wygranych dla siebie, możemy pomóc innym. Co najmniej 5 proc. wpłaconej przez graczy kwoty Totalizator Sportowy przekaże na cele społeczne i dobroczynne. Każdy zakład zwiększa więc pulę środków na szczytny cel. Jednym z nich jest 100 stypendiów dla najzdolniejszych studentów w Programie stypendialnym „100 na 100” organizowanym przez Fundację LOTTO.

Na dodatkowe 1250 zł brutto miesięcznie przez rok (płatne od stycznia do grudnia 2019 roku) mają szanse młodzi ludzie, którzy nie tylko dobrze się uczą, ale też mają ciekawe zainteresowania.

Wniosek o stypendium mogą składać studenci, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, nie mają ukończonych 26 lat, mają średnią nie niższą niż 4,0, ale też angażują się społecznie.

Pieniądze ze stypendium można wykorzystać na dalszy rozwój, m.in. udział w kursach, szkoleniach, obozach sportowych, językowych, zakup sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć na www.fundacjalotto.pl, a aplikować do programu można na stronie https://www.fundacjalotto.pl/100stypendiow/.

Patronami Programu są Halina Konopacka, zdobywczyni pierwszego złotego medalu olimpijskiego dla Polski w rzucie dyskiem i pierwszego medalu kobiecego w historii świata oraz Ignacy Matuszewski, żołnierz, polityk, dyplomata i publicysta, działacz Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W czasie II wojny światowej małżeństwo uratowało i wywiozło za granicę 75 ton polskiego złota.

Kocham Polskę

W sieci sprzedaży LOTTO dostępna jest także specjalna Zdrapka KOCHAM POLSKĘ. Totalizator Sportowy przygotował 4,5 mln losów. Jak to działa? Każdy kupon to cztery wygrywające liczby. Jeśli którakolwiek z dziesięciu odkrytych po ich zdrapaniu liczb pokrywa się z tymi wygrywającymi, to dostajemy przypisaną do niej kwotę. Wygrywa także symbol korony.

Los kosztuje 5 zł. W puli znajduje się sześć głównych wygranych po 100 000 zł. Aktualna pula na wygrane wynosi ponad 4,2 mln zł.

Więcej informacji na stronie www.lotto.pl w zakładce Zdrapki.