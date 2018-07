Nowa Ordynacja Podatkowa trafiła do konsultacji. 10 najważniejszych zmian

Fot. Ministerstwo Finansów Konsultacje ws. Nowej Ordynacji Podatkowej. Co się zmieni?

Mniej kontroli, więcej zaufania. Nowa Ordynacja Podatkowa trafiła do konsultacji. Rząd chce zwiększyć ściągalność podatków za pomocą bardziej przyjaznych przepisów. Jakie są najważniejsze zmiany?

Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji publicznych projekt Nowej Ordynacji Podatkowej (NOP). Zdaniem rządu, obecne przepisy są przestarzałe i mimo nowelizacji nie nadążają za Europą i światem. Ściąganie podatków ma być skuteczniejsze, ale bat ma być mniejszy. Spadnie liczba kontroli firm, powstaną instytucje chroniące i wspierające podatników. Rozliczanie z fiskusem ma być dużo łatwiejsze i bardziej przejrzyste. A zasady spisane zrozumiałym językiem.

W sumie NOP to 20 nowych rozwiązań chroniących podatników. Opatrzone są hasłem „3xP”, czyli przejrzystość, prostota i przyjazne podatki. Stworzyliśmy listę 10 najważniejszych zmian.



Ważną zmianą z punktu widzenia podatnika jest umorzenie opodatkowania z urzędu. Dotyczy to tak zwanych kwot bagatelnych. Jeśli kwota zaległości podatkowej nie przekracza 50 zł, właściwy organ podatkowy z automatu umarza zobowiązanie. Podatnik nie będzie w takich przypadkach dłużnikiem.



Jednym z głównych założeń projektu Nowej Ordynacji Podatkowej jest zastosowanie postępowania uproszczonego. Ma być stosowane w sprawach dotyczących mniejszych zaległości. Projekt określa, że możliwość uproszczonego postępowania można stosować do zaległości podatkowych nieprzekraczających 5 tys. zł.

Takie postępowanie byłoby wszczynane z urzędu. Jednak zgodę w formie elektronicznej, telefonicznej, bądź w ostateczności papierowej, musi wyrazić podatnik. Postępowanie będzie krótsze, a o jego wyniku podatnik jest informowany również w formie elektronicznej. Jeśli nie ma takiej możliwości, wtedy informowany jest telefonicznie, w ostateczności drogą pocztową. Decyzje wydane w tym trybie nie zawierają uzasadnienia. Podatnik może o nie zawnioskować. Ma na to 7 dni od decyzji. Właściwy urząd w ciągu kolejnych 14 dni sporządza uzasadnienie.

W efekcie ma to obniżyć koszty prowadzonych postępowań oraz zaoszczędzić czas podatników.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że aż 67 proc. wszystkich postępowań dotyczy kwot nieprzekraczających 5 tys. zł. Ponadto 5 proc. z tych postępowań dotyczy kwot do 50 zł.



Jak zapewniają autorzy projektu, zmniejszona zostanie liczba kontroli przedsiębiorców. To ma ułatwić im rozwój ich działalności. Zmniejszenie kontroli to założenie zwiększenia zaufania do podatników. Pomagać w tym mają konsultacje i mediacje podatkowe oraz formuła uproszczonych postępowań.

Urzędnicy przeprowadzają kontrole na wniosek Krajowej Administracji Skarbowej. Przedsiębiorstwa sprawdzane są pod kątem właściwego rozliczania się z fiskusem. W razie stwierdzenia nieprawidłowości przedsiębiorca składa korektę do deklaracji podatkowej.

Takich kontroli ma być mniej. Będą wszczynane, jeśli będą niezbędne. Ponowne prowadzenie kontroli w tej samej sprawie będzie możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach.



Jeśli pojawi się spór na linii podatnik-fiskus, możliwe będzie rozwiązanie konfliktu za pomocą mediatora. Mediatorów będzie można wybrać z listy wcześniej ogłoszonej przez resort finansów. Przedstawiciele ministerstwa zapewniają jednak o bezstronności mediatorów.

Inną metodą rozwiązywania sporów podatkowych będzie procedura konsultacyjna. Inaczej zwana kontrolą na zamówienie. Każdy podatnik niepewny co do swojego zobowiązania może zwrócić się do urzędu o kontrolę podatkową. Jeśli nie wie, czy dokonane przez niego rozliczenie jest właściwe, to urząd dokonuje rozliczenia za niego i podaje konkretną kwotę zobowiązania.

Taka usługa będzie jednak dodatkowo płatna. Wysokość opłaty będzie zależeć od zobowiązania.



Kolejnym rozwiązaniem proponowanym w NOP jest wyeliminowanie orzeczeń na niekorzyść podatnika. W projekcie ustawy pojawił się zapis o zakazie wydawania decyzji, które pogarszają sytuację podatnika. Chodzi o sprawy, które trafiają do ponownego rozpatrzenia po odwołaniu się od wyroku pierwszej instancji. Wyroki nie mogą być gorsze niż pierwotne.

Umowy między podatnikiem a organem podatkowym, które będą udokumentowane protokołem, to kolejna ochrona podatnika. Ten ma mieć pewność, że zgodnie z zawartą umową fiskus wywiąże się z zobowiązania. Nie będzie mógł zmienić decyzji podatkowej, ze względu na wcześniej wypracowaną umowę.

Do tego powstanie tzw. Cooperative compliance, czyli umowa o współdziałanie. Jest dobrowolna. Jednak jej podpisanie narzuca na podatnika obowiązek transparentności. Będzie musiał informować właściwy organ podatkowy o istotnych zmianach w swojej działalności. Ma to pomóc w zmniejszeniu podatków.

Przedsiębiorca miałby też obowiązek zgłaszania do urzędu wszelkich spornych kwestii. Z kolei urząd musiałby na te zapytania szczegółowo odpowiedzieć.



Nowym założeniem proponowanym w NOP jest umożliwienie uregulowania wszelkich zobowiązań osobie trzeciej. Obecnie za kogoś można zapłacić podatek jedynie do 1 tys. zł. W ramach NOP będzie można opłacić wyższe zobowiązania, a ponadto zaległości, odsetki za zwłokę, koszty postępowania podatkowego oraz koszty upomnienia.



Wsparciem dla podatnika będzie nowy rzecznik. Rzecznik Praw Podatnika będzie miał swoich przedstawicieli w każdym z województw. Tak, by jego wsparcie było dostępne. Jego zadaniem będzie ochrona praw podatnika. Ponadto monitorowanie i analizowanie problemów przy tworzeniu i stosowaniu prawa podatkowego. Rzecznik miałby być ostatnią instancją odwoławczą w spornych sprawach. Ma być niezależny od rządu, choć powoływany przez premiera na wniosek ministra finansów.



Centrum Kompetencyjne Podatków Lokalnych to pomysł na wsparcie lokalnych urzędów skarbowych, w szczególności w zakresie zmian prawa podatkowego czy bieżącego orzecznictwa. CKPL ma wspierać też podatników. Będzie to wsparcie informacyjne oraz pomoc w załatwianiu spraw indywidualnych. O taką pomoc wnioskować musi samorządowy organ podatkowy. Ma to zapobiec wydawaniu sprzecznych decyzji w podobnych sprawach.



Zrozumiałe dla każdego. Takie mają być nowe przepisy zawarte w NOP. Ma to zmienić dotychczasową sytuację, gdy większość podatników uważa prawo podatkowe za niezrozumiałe i niesprawiedliwe. Przepisy, których użytkownikami będą wszyscy podatnicy, mają być napisane prostym językiem, czytelnie i spójnie. NOP ma być łatwa w użytkowaniu oraz dostosowana do rozwoju gospodarczego i technologicznego.

Zapewnienia władz

Zdaniem minister finansów prof. Teresy Czerwińskiej Nowa Ordynacja Podatkowa (NOP) ma być silnym fundamentem do zbudowania stabilnych przepisów podatkowych.– Jestem przekonana, że Nowa Ordynacja Podatkowa jest właśnie taką podstawą. Wytrzymałą i dobrze wykonaną. Z inicjatywy Ministerstwa Finansów w projekcie pojawiły się rozwiązania, które wzmocnią pozycję podatnika – podkreśla pod koniec czerwca minister Czerwińska.

Fundamentem ma być wyważenie interesu podatnika i fiskusa. Z jednej strony zwiększenie i ochrona praw podatnika, z drugiej - większa skuteczność i efektywność poboru podatków.

Jak dodaje wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś, Nowa Ordynacja Podatkowa będzie istotnym krokiem w ułatwieniu życia przedsiębiorcom, bo zapewni większą ochronę podatnikom i wpłynie na relacje między organem podatkowym a przedsiębiorcą.

Ministerstwo Finansów skierowało projekt Nowej Ordynacji Podatkowej do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Potrwa to do dwóch miesięcy. Później ustawa przejdzie przez parlament, na koniec podpis prezydenta. Uchwalona ma zostać jeszcze w tym roku. NOP w życie ma wejść 1 stycznia 2020 roku.

