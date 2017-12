Drogi pod choinkę. Wiemy, które odcinki kierowcy dostaną jeszcze w tym roku

Obwodnica Marek, obwodnica Ostródy, kawałek S5. Drogowcy wystąpią w roli świętego Mikołaja

Niemal 120 km nowych dróg dostaną do dyspozycji kierowcy jeszcze przed końcem roku. W tym długo oczekiwaną obwodnicę Marek. Money.pl ma pełną listę.

Do końca roku zostało niewiele ponad miesiąc. Drogowcy chcą w tym czasie oddać do ruchu dziewięć odcinków ekspresówek o łącznej długości 119,9 km.

Zobacz też: w tych miejscach policja najczęściej sprawdza prędkość:

Jednym z najdłuższych z nich jest niemal 18-kilometrowa obwodnica Ostródy, którą buduje Budimex. Mieszkańcy miasta powinni odetchnąć. Otwarcie drogi oznacza koniec wielomiesięcznych utrudnień, a także wyprowadzenie części ruchu z miasta. To też dobra wiadomość dla jadących z Warszawy nad morze. Podróż będzie krótsza i wygodniejsza. Inwestycja kosztowała 1,3 mld zł.

Drogowcy oddadzą też nieco ponad 11-kilometrowy odcinek S7 między Rychnowem a Olsztynkiem. Razem z udostępnieniem dla ruchu obwodnicy Ostródy oznacza, że cała "siódemka" w województwie warmińsko-mazurskim będzie miała status drogi ekspresowej.

Przenieśmy się na południowy zachód kraju. Tutaj otwarte będą dwa odcinki S5 Wrocław Korzeńsko o łączniej długości około 33 km. Jeden buduje Dragados, a drugi - Astaldi. W obu przypadkach inwestycja trwa od września 2014 r. Łącznie kosztują nieco ponad 900 mln zł.

Drogi w Polsce powstają: Za wolno. Ciągle gdzieś remont albo budowa Sprawnie. Jeździ się znacznie lepiej niż kiedyś Nie mam zdania. Nie jeżdzę po Polsce Za wolno. Ciągle gdzieś remont albo budowa Sprawnie. Jeździ się znacznie lepiej niż kiedyś Nie mam zdania. Nie jeżdzę po Polsce dziękujemy za oddanie głosu zagłosuj, jeśli chcesz zobaczyć wyniki

W tym roku ma być też oddana obwodnica Marek. Droga nie ma szczęścia - miała być gotowa jeszcze latem tego roku, ale termin jej oddania był kilkakrotnie przekładany. Do zrobienia zostało już naprawdę niewiele. Drogowcy mieli jednak problemy z wykonawcą, co z kolei mocno utrudnia życie kierowcom wyjeżdżającym w Warszawy w kierunku Mazur i Podlasia. GDDKiA jednak optymistycznie patrzy w przyszłość i umieściła drogę na wykazie odcinków przewidywanych do otwarcia w tym roku.

GDDKiA chce także otworzyć S8 od granicy województwa mazowieckiego do Zambrowa i od Mężenina do Jeżewa. Niestety nie oznacza to jeszcze, że ze stolicy do Białegostoku całą drogę będzie można przejechać ekspresówką, ale czas podróży i tak powinien się skrócić.