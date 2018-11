Nowe paszporty na 100-lecie odzyskania niepodległości. Na dokumencie kontrowersyjne hasło

Nowe wzory paszportów już w czasie prac nad projektem wzbudzały kontrowersje. Wybierając oprawę graficzną dokumentu starli się zwolennicy dwóch haseł, które miały wypełniać pole przy zdjęciu.

”Bóg Honor Ojczyzna”, to hasło się znalazło się na głównej - personalizowanej stronie - nowego paszportu. W poprzednich wersjach rozważano również inne, na przykład "Konstytucja”.

Ostatecznie, w listopadzie ubiegłego roku, po rozstrzygnięciu konkursu na motywy graficzne do nowego dokumentu na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, wzór został przejęty.

Dewiza Wojska Polskiego występująca na sztandarach wojskowych na odwrocie godła Polski, wzbudziła jednak pewne kontrowersje.

Zobacz również: Będą nowe paszporty. Mają być bezpieczniejsze

"Bóg Honor Ojczyzna” bowiem, przynajmniej w pierwszej części odnosi się do sfery religijnej, a paszport jest dokumentem państwa świeckiego i będą się nim okazywać wszyscy obywatele Polski, także wyznawany innych systemów wartości.

Z drugiej strony, dewiza zgodnie z idą łączy się z konstyutucyjnym obowiązkiem wierności Ojczyźnie. Została wprowadzona, jako element sztandarów jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej art. 14 ust. 3 ustawy z 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowe paszporty będą wydawane wszystkim, którzy złożą wniosek od 5 listopada 2018 roku. Wzór paszportu jest zmieniany średnio co 10 lat. Jak tłumaczy MSWiA, wynika to głównie z chęci zapewnienia dokumentowi jak największego stopnia ochrony, zabezpieczenia.

Kontrowersyjny projekt nowego paszportu:

Wcześniejszy wzór paszportu obowiązywał od 2006 roku. Nowy otrzymał dodatkowe zabezpieczania – m.in. element graficzny wykonany farbą optycznie zmienną, nitkę zabezpieczającą, widoczną jedynie w świetle UV, oznaczenia indywidualne dla danego dokumentu oraz tzw. pole MLI (Multiple Laser Image) z elementami transparentnymi (tzw. Safe-I), w których umieszczono ową dewizę.

W 2013 r. zmieniły się przepisy i wniosek o wydanie paszportu można składać w dowolnym wydziale paszportowym urzędu wojewódzkiego na terenie całego kraju. To ogromne ułatwienie dla osób, które nie przebywają w miejscu, w którym są zameldowane. Od czerwca działa jeszcze jedna usługa, która ułatwia wyrabianie paszportu: urząd powiadomi nas, że paszport jest gotowy do odbioru. Wystarczy tylko we wniosku o nowy dokument podać swój numer telefonu lub adres e-mail. Usługa od samego początku cieszy się ogromną popularnością. Już w pierwszym miesiącu jej działania skorzystało z niej 60 tys. osób.