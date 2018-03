.Nowoczesna chce 250 zł na dziecko - ale każde. Ulga podatkowa zamiast pieniędzy do ręki

Tylko rodziny z niskim dochodem moga liczyć na wsparcie, jeśli wychowują jedno dziecko. Przy drugim i każdym kolejnym nie ma juz żadnych progów dochodowych

.Nowoczesna przekonuje, że nie dość, że programem Rodzina 500+ objętych jest zaledwie 60 proc. dzieci w Polsce, to jeszcze zachęca on do obchodzenia prawa. Prezentuje swój pomysł, dzięki któremu ze wsparcia skorzysta 90 proc. dzieci – także jedynaków.

Nie 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, a ulga podatkowa, na której skorzystają też rodzice wychowujący jednego potomka – to propozycja .Nowoczesnej. Na każde dziecko miesięcznie przypadłoby 250 zł. Jest to główny element programu Aktywna Rodzina.

Kto mógłby liczyć na ulgę?

- Wsparcie otrzymałyby wszystkie rodziny, które mieszczą się w pierwszym progu podatkowym, a przynajmniej jedno z rodziców pracuje lub prowadzi własną działalność gospodarczą, także w rolnictwie. Dzięki tym założeniom prawie 90 proc. polskich dzieci otrzymałoby wsparcie – także jedynaków, przed którymi w znakomitej większości 500+ jest zamknięte - tak autorzy uzasadniają swój pomysł i dodają, że obecnie z programu 500+ korzysta niespełna 60 procent najmłodszych Polaków.

Przekonują, że ulga w proponowanym kształcie będzie rozwiązaniem prostszym niż comiesięczne świadczenie, którego otrzymanie wymaga od rodziców aktualizowania informacji o stanie majątkowym. W money.pl pisaliśmy o tym, że w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości wiele rodzin w całym kraju musi zwracać niesłusznie pobrane świadczenie (z odsetkami!). Powodem jest przekroczenie przez nich progu dochodów, który uprawnia do otrzymywania pieniędzy – i niepoinformowanie urzędników o tym fakcie. Niekiedy niedopełnienie obowiązków wynikało z zapominalstwa czy braku świadomości, ale część rodzin zataiła ten fakt, mając nadzieję, że urzędnicy się nie zorientują.

By skorzystali także rodzice jedynaków

- Premier Mateusz Morawiecki czy były minister zdrowia Konstanty Radziwiłł mają po kilkoro dzieci i dzięki temu prawo do korzystania z programu 500 plus, a z trudem wiążący koniec z końcem rodzice jedynaków są odcięci od tego wsparcia - powiedziała Paulina Henning-Kloska, wiceprzewodnicząca Klubu Poselskiego .Nowoczesna.

Aby przekonać Polaków do swojego pomysłu, .Nowoczesna uruchomiła specjalny kalkulator, dzięki któremu każdy może porównać wysokość świadczeń w przypadku obu programów. Wystarczy wpisać dochody rodziców oraz liczbę i wiek dzieci. Dostępny jest na stronie AktywnaRodzina.eu.

Pokazują, co zyskaliby rodzice dzieci z dużą różnicą wieku - 2 i 16 lat. - W tym konkretnym przypadku, w ramach programu 500+ otrzymaliby 12 tys. złotych i po osiągnięciu przez starszego syna pełnoletności straciliby prawo do zasiłku na drugie dziecko (to oznacza 14 lat bez żadnego wsparcia). W przypadku programu Aktywna Rodzina dostaliby aż 54 tysiące złotych, ponieważ nie straciliby prawa do ulgi na drugie młodsze dziecko – przekonuje .Nowoczesna.

.Nowoczesna wyliczyła, że wprowadzenie ulgi podatkowej może oznaczać oszczędności rzędu 7 mld złotych rocznie.