Nowy Dreamliner LOT-u już w kraju. Ma pomóc zdobyć kolejne rynki

Fot. PLL LOT/Facebook Pierwszy Boeing 787-9 Dreamliner we flocie LOT

Pierwszy z czterech powiększonych Dreamlinerów, które kupił LOT, wylądował w piątkowy poranek na warszawskim Lotnisku Chopina. Boeing 787-9 ma być kolejną lokomotywą globalnej ekspansji spółki. Kolejne maszyny trafią do Polski najpóźniej na początku 2019 r.

Prezes Rafał Malczewski za oceanem odebrał nowy samolot dla LOT-u. Duma polskiego przewoźnika właśnie przyleciała do kraju z USA. Boeing 787-9 jest pierwszym z czterech, które będą obsługiwać loty do Toronto, Seulu, Nowego Jorku i Chicago.

Nowe samoloty Boeing 787-9 to większa i bardziej efektywna kosztowo wersja Dreamlinera (z 294 zamiast 252 fotelami na pokładzie). Jak zachwalał je prezes spółki PLL LOT Rafał Malczewski, są najnowocześniejszymi szerokokadłubowymi samolotami świata.

Jak pisaliśmy w money.pl, Dreamliner w wersji 787-9 ma ponad 62 metry długości, czyli jest o sześć metrów dłuższy od mniejszej wersji 787-8. Został wyposażony w silniki Rolls-Royce'a Trent TEN nowej generacji, które mogą być stosowane zamiennie także na posiadanej przez LOT mniejszej wersji Dreamlinera.

Zasięg nowego samolotu w wersji dla LOT-u to ponad 13 350 km. To o ok. 700 km więcej od 787-8. Większa liczba foteli oznaczać ma niższy koszt transportu każdego pasażera. Jak wynika z danych Boeinga, 787-9 jest też oszczędniejszy i bardziej ekologiczny od 787-8, ma niższe zużycie paliwa w przeliczeniu na pasażera i większy zasięg.

Podobnie jak w mniejszym modelu, w klasie biznes fotele będą się rozkładały do pozycji płaskiego łóżka. Każdy z foteli na pokładzie, niezależnie od klasy podróży, zostanie wyposażony w indywidualne ekrany systemu rozrywki IFE, gniazdo sieciowe i port USB.

Jak podkreślał pod koniec roku Milczarski, inwestycje w samoloty są jednymi z ważniejszych w spółce. Dzięki temu flota LOT-u jest jedną z najnowocześniejszych i najmłodszych w Europie.

Zobacz też nasz materiał o historii nadawania imion samolotom:

LOT posiada w swojej flocie osiem szerokokadłubowych Boeingów Dreamliner w wersji 787-8, z których każdy ma na pokładzie po 252 fotele trzech klas: 18 w klasie biznes, 21 w ekonomicznej premium i 213 w ekonomicznej.

Do końca 2020 r. we flocie przewoźnika ma się znaleźć co najmniej 16 samolotów szerokokadłubowych typu Dreamliner.

