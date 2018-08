Nowy Jedwabny Szlak. Chiny chcą transportować towary przez Polskę, PKP Cargo podpisało memorandum

Fot. materiały prasowe PKP Cargo Na pewno skorzysta na tym nie tylko PKP cargo, ale cała nasza gospodarka - mówi prezes spółki..

Chiny są zainteresowane zwiększaniem przewozów towarów do Unii Europejskiej przy wykorzystaniu stacji przeładunkowej Małaszewicze przy granicy z Białorusią. Polska ma być ważnym elementem Nowego Jedwabnego Szlaku.

Rozszerzenie współpracy z PKP Cargo zakłada memorandum, jakie władze chińskiego miasta Zhengzhou podpisały z polską spółką. Dziesięciomilionowe Zhengzhou, stolica prowincji Henan, to początek Nowego Jedwabnego Szlaku.

W Zhengzhou początek ma jeden ze strumieni pociągów towarowych, które z Chin, przez Kazachstan, Rosję i Białoruś są kierowane do Polski i dalej do innych państw europejskich.

Sygnatariusze dokumentu zobowiązali się m.in. do "promowania międzynarodowej współpracy logistycznej i łańcuchów dostaw w ramach polityki regionalnej Chiny-UE". W ślad za memorandum mają pójść kolejne porozumienia, które będą dotyczyć już konkretnych obszarów współpracy Zhengzhou i PKP Cargo".

Do 2026 roku przepustowość tego największego suchego portu w Europie ma wzrosnąć czterokrotnie dzięki inwestycjom PKP cargo i PKP Polskich Linii Kolejowych.

- Chińczycy nie kryli zadowolenia, słysząc takie informacje, gdyż dla nich Małaszewicze i współpraca z PKP Cargo mają fundamentalne znaczenie w rozwijaniu Nowego Jedwabnego Szlaku - mówi prezes PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze Jacek Rutkowski. - Już jesteśmy dużym hubem logistycznym, a nasz potencjał będzie jeszcze większy - podkreśla.

Prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz deklaruje, że obecny zarząd traktuje współpracę z Chinami jako jeden z najważniejszych strategicznych kierunków rozwoju spółki. - Chcemy być głównym centrum logistycznym w UE, wykorzystując nasze dogodne położenie na Nowym Jedwabnym Szlaku. Na pewno skorzysta na tym nie tylko PKP Cargo, nie tylko polska kolej, ale cała nasza gospodarka - podkreśla.

- Podczas konferencji i potem w ramach dwustronnych rozmów z chińskimi przedsiębiorcami, skutecznie przekonywaliśmy naszych partnerów, że Małaszewicze w żadnym wypadku nie mogą być nazywane "wąskim gardłem" na Nowym Jedwabnym Szlaku - mówi Andrzej Banucha z biura promocji PKP Cargo.

- W ubiegłym roku były co prawda pewne opóźnienia w przejazdach pociągów przez Polskę, ale wynikały one z prac remontowych na polskich torach. Te kłopoty już się skończyły, a w samych Małaszewiczach mamy do czynienia nawet z taką sytuacją, że terminal dysponuje 40 proc. wolnych mocy przerobowych, co oznacza, że można odprawić tu każdego dnia przynajmniej o 3-4 pociągi więcej - podkreśla Banucha.

PKP Cargo podkreśla w komunikacie, że "chińscy przedsiębiorcy z zainteresowaniem słuchali informacji o nowych przepisach prawnych, które wprowadziły na terenie całej Polski możliwość skorzystania z ulg podatkowych i innych zachęt stosowanych do tej pory tylko na wydzielonych terenach specjalnych stref ekonomicznych". "To otwiera szansę przyciągania do Polski także chińskiego kapitału, który chętnie inwestuje w UE" - podkreślono.

