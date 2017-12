Nowy skład kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego. Marek Suski szefem gabinetu politycznego

Fot. Pawel Wiśniewski/EAST NEWS Premier Mateusz Morawiecki prezentuje skład swojej kancelarii.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w poniedziałek skład swojej kancelarii. - Ważne są zmiany w kraju, takie zmiany, które tworzą jak najlepsze perspektywy dla ludzi. To jest to na czym pracujemy. Ale jak to jest przy takich zmianach, również i w ramach administracji dokonujemy takich zmian - stwierdził.

Szefem Gabinetu Politycznego premiera został Marek Suski, zastępując na tym stanowisku Elżbietę Witek. Wcześniej Witek została odwołana ze stanowiska ministra.

- Mam nadzieję, że swoją pracą będą mógł przysłużyć się do tego, aby w naszej Ojczyźnie było lepiej - obiecał w krótkim wystąpieniu Suski.

Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostanie Michał Dworczyk. Zastąpi on na tym stanowisku Beatę Kempę, która - jak zapowiedział premier - pozostanie w KPRM. Dworczyk był dotychczas wiceministrem obrony.

Zmiana nastąpiła też na stanowisku rzecznika rządu. Stanowisko to objęła Joanna Kopcińska. Dotychczasowy rzecznik Rafał Bochenek pozostanie w KPRM na stanowisku podsekretarza stanu.

- Bardzo poważnie podchodzę do swojego zadania. Jestem gotowa do pracy, aby nasza Ojczyzna była dumna z tego, co robi rząd - oświadczyła Joanna Kopcińska.