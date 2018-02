Nowy sposób Amazona na kontrolę pracowników. Elektroniczna opaska

Fot. Amazon Pracownicy Amazona będą pracować jeszcze szybciej

Firma opatentowała właśnie elektroniczną opaskę. Będzie ona nie tylko monitorować zatrudnionych, ale także ich dyscyplinować.

Kiedy do Amazona dociera zamówienie, jego szczegóły są przesyłane do podręcznych mini-komputerów, które nosi każdy pracownik firmy. Po jego otrzymaniu wybrany magazynier musi biec do odpowiedniej części hali i znaleźć dany produkt na jednej z półek, spakować do pudełka i zacząć wykonywać następne zadanie.

Nowy wynalazek Amazona będzie mógł, dzięki ultradźwiękom, poznać dokładną lokalizację ręki pracownika. Następnie, poprzez delikatne stopniowanie napięcia prądem, opaska będzie wibrować – tym intensywniej, im bliżej pracownik będzie właściwej półki.

Cel wynalazku? Oczywiście – jeszcze szybsze wykonywanie pracy. W języku korporacji nazywa się to optymalizacją zasobów. Najchętniej Amazon zastąpiłby ludzi robotami. Świadczy o tym choćby niedawny projekt wyposażenia firmy w armię dronów, które automatycznie odbierałyby zamówioną rzecz a potem dostarczały ją do klientów.

Opaski dla pracowników będą miały także drugie zadanie. Możliwość dokładnego śledzenia załogi pozwoli korporacji zobaczyć, który z zatrudnionych tylko markuje pracę i tak naprawdę traci czas.

Amazon zatrudnia na całym świecie ponad pół miliona osób. W samej Polsce - kilkanaście tysięcy. Giełdowa wycena firmy wynosi ponad 100 mld dolarów.

Jednak w ostatnich latach firma stała się synonimem wyzysku zwykłych ludzi, o które oskarża się internetowe korporacje. Pracownicy muszą wyrabiać wyśrubowane normy. Np. przy rozładunku towaru, na zidentyfikowanie towaru i włożenie go do właściwego automatycznego wózka zatrudnieni w Amazonie mają 15 sekund.

Natomiast kilka dni temu "Gazeta Wyborcza" opisała sprawę jednego ze zwolnionych z polskiego oddziału Amazona. Miał on "spowalniać pracę" gdyż nie spełniam firmowych norm. Jednak sam były pracownik uważa, że nie mógł ich on spełnić, gdyż były one zawyżone.

