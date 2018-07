Unia wykłada miliony na obwodnicę Olsztyna. 10 km drogi już w budowie

Fot. GDDKiA Obwodnica ma odciążyć zakorkowane ulice Olsztyna

Ponad 367 mln zł unijnego dofinansowania otrzymała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na budowę obwodnicy Olsztyna. Dzięki inwestycji tranzyt będzie mógł ominąć miasto, co ma odciążyć zakorkowane ulice. Przyspieszy też podróż na Mazury.

GDDKiA informuje, że podpisała umowę na dofinansowanie budowy odcinka południowej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 o długości 10 km (Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zobacz też: Kierowcy mogą zapłacić za kolejne autostrady. W grę wchodzi 800 km dróg

Całkowita wartość inwestycji to ponad 473 mln zł, z czego Unia daje blisko 368 mln zł. Prace na obwodnicy już trwają. Sama umowę na realizację podpisano 18 sierpnia 2015 r. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm Intercor Sp. z o.o. z Zawiercia oraz Most Sp. z o.o. z Sopotu.

Zobacz także: Firmy masowo wycofują się z przetargów. Nie ma komu budować dróg

Planowo prace miały się zakończyć w czerwcu 2018 r., jednak ze względu na warunki pogodowe oddanie drogi do użytku się opóźni.

Jak czytamy na stronie inwestycji, 13 lipca odbyło się posiedzenie rady budowy. Poinformowano wówczas, że zaawansowanie robót w ubiegłym miesiącu wynosiło:

Roboty przygotowawcze: 84 proc.;

84 proc.; roboty ziemne/wzmocnienia gruntu: 91 proc.;

odwodnienia: 83 proc.;

podbudowy: 64 proc.;

nawierzchnia: 30 proc..

Roboty wykończeniowe :

: humusowanie: 24 proc.;

oznakowanie pionowe i poziome: 1,17 proc.;

bariery ochronne: 40 proc.;

elementy ulic: 43 proc.;

ogrodzenia dróg: 15 proc.;

Ekrany akustyczne : 32 proc.

: 32 proc. Obiekty inżynierskie: 92 proc.

92 proc. Roboty branżowe: 83 proc.

GDDKiA szacuje, że ten odcinek może zostać oddany we wrześniu. Droga ma odciążyć Olsztyn oraz przyspieszyć podróż do Krainy Wielkich Jezior. Do tego potrzebne jest jednak także ukończenie drugiego etapu inwestycji. Prace nad nim również trwają.



mat. prasowe

Zobacz też: Drogi ekspresowe i autostrady opóźnione. Sprawdziliśmy, które trasy otworzą się jeszcze w wakacje

Inwestycja realizowana jest w systemie „Projektuj i buduj”. Do wykonawcy oprócz robót budowlanych należało wykonanie dokumentacji zamiennej wielobranżowej węzłów w zakresie projektu budowlanego oraz dokumentacji zamiennej w zakresie ewentualnej zmiany sposobu wzmocnienia podłoża i umocnienia skarp, a także uzyskanie wszystkich warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl