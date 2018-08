Od początku roku upadło 580 firm. Najgorzej jest w sektorze transportowym

Fot. Bartosz Wawryszuk

W ciągu 7 miesięcy 580 firm poinformowało o swojej niewypłacalności - to o 14 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Największe problemy ma branża transportowa - tak wynika z raportu Euler Hermes.



- Od początku roku do końca lipca 2018 roku opublikowano informacje o niewypłacalności 580 podmiotów. Oznacza to 14 proc. wzrost ich liczby w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku. Znamiennym dla zobrazowania obecnej kondycji polskich przedsiębiorstw jest fakt, iż ubiegłoroczny wynik liczby niewypłacalności po 7 miesiącach tj. 511 podmiotów, w tym roku został osiągnięty miesiąc wcześniej, już w I półroczu 2018 roku - czytamy w cytowanym przez PAP komentarzu do raportu.

Jak piszą analitycy Eulera, Nie we wszystkich branżach liczba bankrutujących firm jest taka sama. Najwięcej takich przypadków odnotowano w branży transportowej (wzrost o 29 proc. w porównaniu do zeszłego roku) i w branży produkcyjnej (wzrost o 29 proc.).

Czytaj też: Branża transportowa na zakręcie. Zapotrzebowanie jest ogromne, ale nie ma komu jeździć

Jak twierdzą analitycy, problemy polskiego sektora transportowego są związane m.in. ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności, przede wszystkim płac dla pracowników, oraz niskimi marżami, spowodowanymi rozdrobnieniem na rynku i dużą konkurencją cenową.

- Polskie firmy transportowe muszą również walczyć o pracowników, którzy podobnie jak w budownictwie dyktują obecnie warunki, mając możliwość wykonywania podobnej pracy w przedsiębiorstwach transportowych na terenie całej UE - czytamy w komentarzu do raportu.

Branża transportowa obawia się nowych unijnych regulacji

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl