OFE straciły 10 mld zł oszczędności emerytalnych. Giełda obnaża ryzykowną strategię

Fot. REPORTER Od kilku lat oszczędności kilkunastu milionów Polaków wystawione są na duże ryzyko.

OFE tak fatalnego miesiąca nie miały od dekady. Przez załamanie na giełdach z kont przyszłych emerytów wyparowało około 10 mld zł. Od kilku lat oszczędności kilkunastu milionów Polaków wystawione są na duże ryzyko.

Luty był najgorszym miesiącem dla warszawskiej giełdy od prawie 7 lat. Co więcej, tak dużej przeceny, jak na GPW, nie było na rynkach akcji od USA, przez Europę, aż po Azję. Wymiernym efektem tego był odpływ z rynku blisko 80 mld zł.

Wbrew pozorom nie jest to tylko problem wąskiej grupy osób inwestujących na giełdzie. Przyszli emeryci, którzy z mozołem zbierają oszczędności na przyszłość, stracili przez to blisko 10 mld zł. Mowa o pieniądzach ponad 16 mln Polaków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych.

Te 10 mld zł to ponad 5 proc. wszystkich środków, które są w OFE. W przeliczeniu na jednego członka OFE nie jest to może duża kwota - średnio około 625 zł. Mocniej jednak uszczupliło się konto blisko 2,6 mln osób, które po reformie sprzed kilku lat postanowiły, że nie chcą oddawać całej składki do ZUS-u i dalej co miesiąc odkładają część wynagrodzenia do funduszy emerytalnych.

Wszystkich pieniędzy w OFE na koniec lutego było około 174 mld zł. Miesiąc wcześniej było 10 mld zł więcej. Tak wyraźnego odpływu w skali miesiąca nie było od 10 lat - wyliczają analizy.pl.

Stracili członkowie wszystkich jedenastu OFE działających na rynku, i to w bardzo podobnym stopniu. Najmniej dostało się oszczędzającym w funduszach Allianz (-4,7 proc.) i MetLife (-4,8 proc.). Najgorzej wypadł pod tym względem Pekao OFE (-5,9 proc.) i OFE PZU (-5,8 proc.).

Wyniki funduszy emerytalnych w lutym 2018 fundusz strata w lutym (procentowa) strata w lutym (kwotowa) Pekao OFE -5,90% -168 mln zł OFE PZU -5,80% -1 485 mln zł PKO BP OFE -5,30% -460 mln zł AXA OFE -5,20% -643 mln zł Aegon OFE -5,20% -873 mln zł OFE Poczytlion -5,10% -180 mln zł Aviva OFE -5,00% -2 148 mln zł Nationale-Nederlanden OFE -5,00% -2 392 mln zł Generali OFE -4,90% -467 mln zł MetLife OFE -4,80% -767 mln zł Allianz OFE -4,70% -406 mln zł źródło: analizy.pl

OFE zmuszone do ryzykownych inwestycji

Przy okazji tego typu zawirowań na giełdzie OFE każdorazowo znajdują się w ogniu krytyki. W końcu oszczędności przeznaczone na przyszłe świadczenia emerytalne powinny podlegać szczególnej trosce. Chodzi przecież o środki, które po zakończeniu pracy są często jedynym źródłem utrzymania.

Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE (izby reprezentującej fundusze emerytalne), przyznaje: po wielomiesięcznych wzrostach i bardzo dobrym dla OFE 2017 roku, nadszedł czas przeceny. Ma to związek ze światową koniunkturą na rynkach akcji.

- Zmiana w funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z 2014 roku ściśle powiązała ich wyniki z kondycją warszawskiego parkietu (zdecydowaną większość pieniędzy inwestują w akcje, a w dużo bezpieczniejsze obligacje nie mogą). Gdybyśmy na GPW mieli lepszy stosunek kapitału krajowego do zagranicznego, wzmocniłoby to stabilność rynku, a przeceny byłby łagodniejsze - komentuje sytuację prezes Małgorzata Rusewicz.

Czytaj więcej: Koniec OFE najpóźniej w przyszłym roku. To priorytet Morawieckiego.

Szefowa IGTE narzeka też na obowiązujące od kilku lat przepisy, które de facto zmuszają OFE do ryzykownych inwestycji na giełdzie.

- Jeśli OFE mogłyby bardziej zdywersyfikować swoje aktywa, na przykład o obligacje Skarbu Państwa, to znacząco wpłynęłoby to na poprawę ich wyniku w takich warunkach, jak w lutym - podkreśla Rusewicz.

Jest zielone światło dla likwidacji OFE

Jeszcze przed 2014 rokiem fundusze emerytalne lokowały blisko połowę pieniędzy w bezpiecznych obligacjach. Co prawda nie zapewniały one dużych zysków, ale były pewną inwestycją na trudniejsze czasy. Teraz OFE mają zakaz kupowania obligacji, a około 80-90 proc. środków pakują w akcje.

OFE długodystansowcem

Oczywiście taka ryzykowna strategia inwestycyjna działa w dwie strony. W okresie, gdy ceny akcji idą w górę, OFE mają bardzo wysokie wzrosty.

- Trzeba pamiętać, że inwestycje emerytalne mają długi horyzont i w takiej perspektywie należy je rozliczać. Od zmian w 2014 roku do końca stycznia bieżącego roku osiągnęły wynik plus 30 proc. - zauważa prezes IGTE.

Dokładniej rzecz ujmując: od momentu, gdy otwartym funduszom emerytalnym państwo zabrało połowę środków i nakazało inwestować głównie w akcje, fundusze pomnażały oszczędności emerytalne w tempie wynoszącym 26,4 proc. W tym samym czasie odebrane środki wypracowały na subkoncie w ZUS 18,5 proc. Czytaj więcej tutaj: OFE polecają się na przyszłość.

Od początku istnienia funduszy emerytalnych, a więc na przestrzeni kilkunastu lat, najlepsze OFE mogą się pochwalić zyskami sięgającymi 380 proc. Tak jest w przypadku np. Nordei. Najsłabszy Pocztylion OFE w tym samym czasie pomnożył oszczędności emerytalne na poziomie 300 proc.