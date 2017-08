Reforma OFE jeszcze poczeka. Rząd chce pełnej procedury

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER

OFE zostanie jeszcze co najmniej przez kilka miesięcy. Rząd nie chce przepychać ustawy w tej sprawie w trybie poselskim. Jak deklaruje wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński będą pełne konsultacje, a do Sejmu gotowy projekt trafi najprawdopodobniej na początku 2018 roku.

- Zgodnie z przyjętym harmonogramem, trwają przygotowania do przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych w fundusze inwestycyjne polskich akcji. Aktualnie finalizowane są prace nad szczegółowymi przepisami, które składają się na projekty ustaw\ - napisał Kościński w odpowiedzi na interpelację poselską.

Zadeklarował też, że projekty ustaw będą procedowane przez rząd, anie trafią jako projekt poselski. Oznacza to, że zostaną wysłane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, a następnie będą przedmiotem obrad Komitetu do Spraw Europejskich, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Rady Ministrów.

"Zakłada się, że projekty ustaw zostaną skierowane od uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych w III kwartale 2017 r., a następnie w IV kwartale 2017 r. zostaną przyjęte przez Radę Ministrów i skierowane do parlamentu. Zgodnie ze wstępnymi założeniami przedstawionymi w lipcu 2016 r. przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego proces wdrażania proponowanych zmian powinien rozpocząć się na początku 2018 r." - czytamy dalej w odpowiedzi.

Rząd zakłada, że powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające OFE oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będą, przy tak zaplanowanych pracach, dysponowały wystarczającym czasem na techniczne przygotowanie się do proponowanych zmian, m.in. przekazanie do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) 25% aktywów OFE, przekształcenie PTE w TFI, podkreślił wiceminister.

Reforma emerytalna. Świadczenie po 15 latach pracy?

"Sama fizyczna operacja polegająca na przekształceniu rachunków członkowskich OFE w rejestry uczestników funduszy inwestycyjnych (określane przez pana posła jako tzw. III filar emerytalny) będzie mieć miejsce na początku lipca 2018 r." - podsumował Kościński.

W grudniu ub.r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM) zarekomendował przyjęcie Informacji Rady Ministrów dla Sejmu o skutkach obowiązywania ustaw dotyczących funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych wraz z propozycjami zmian. Zgodnie z rekomendacjami dokumentu, 25 proc. środków zgromadzonych w OFE ma zostać przekazanych do FRD, a 75 proc. aktywów na indywidualne konta emerytalne w ramach III filaru.