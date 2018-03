Opozycja uderza w zakaz handlu. Obiecuje nowy projekt ustawy

Fot. Agencja Gazeta Pierwsza niedziela bez handlu szykuje się 11 marca

W najbliższą niedzielę, 11 marca Polacy nie będą mogli zrobić zakupów w większości sklepów. Zmiany nie podobają się jednak opozycji. Platforma Obywatelska zapowiada złożenie nowego projektu ustawy, który zniesie zakaz PiS i da branży handlowej swobodę prowadzenia działalności.

"Polacy chcą spędzać wolny czas i zarabiać jak chcą i kiedy chcą. Natomiast PiS chce na każdym kroku kontrolować życie Polaków" – takimi słowami Platforma Obywatelska promuje organizowaną przez siebie akcję.

Konferencje w sprawie zniesienia ustawy o zakazie handlu mają odbywać się przez całą sobotę w 30 miastach Polski przed centrami handlowymi.

W sobotę przy zbiegu ulic Wołoskiej i Alei Wilanowskiej w Warszawie poseł Sławomir Neumann oraz posłanka Maria Janyska zaprezentowali nowy projekt ustawy, przywracający handel w niedziele.

- To kolejna ustawa, w której PiS celuje w Polaków. Zakazuje przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej, ogranicza konkurencję, nakazuje Polakom, co mają robić i kiedy mają robić zakupy – mówiła posłanka PO, Maria Janyska. - Rozdziela przywileje, a tymi przywilejami są 32 wyjątki w ustawie, które są niejasne, niedokładne, których stosowanie będzie zależało od woli urzędnika – stwierdziła.

Janyska jako wyjątki wskazała przede wszystkim stacje benzynowe oraz placówki pocztowe, na których „brak jest ograniczeń asortymentowych i powierzchniowych, gdzie będzie kwitł handel ogólnospożywczy”.

- Skutki będą opłakane: nie poprawi się sytuacja pracowników, wydłuży się czas pracy od poniedziałku do soboty. W soboty będą pracować do północy, a z niedzieli na poniedziałek od północy – mówiła. – Ta ustawa ogranicza konkurencję. Przykładowo w miejscowościach turystycznych, w pensjonatach ludzie są zatrudniani w niedzielę. Będzie tam kwitł handel bez ograniczeń, podczas gdy sklep nie będzie mógł być otwarty, jeśli nie stanie za ladą właściciel – stwierdziła przedstawicielka Platformy. Podkreśliła także, że wszystko będzie zależeć od decyzji urzędnika i jego interpretacji przepisów.

Poseł PO, Sławomir Neumann przedstawił projekt ustawy, który będzie prezentowany w sobotę w kilkunastu miastach Polski.

- Jesteśmy przeciwni ograniczaniu handlu i wolności człowieka. Jarosław Kaczyński próbuje ułożyć nam życie, próbuje narzucić, co powinniśmy robić w niedzielę. Projekt zostanie złożony na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Ustawa Jarosława Kaczyńskiego ogranicza wolność, konkurencję, spowoduje podwyżki cen – wyliczał poseł.

- Spowoduje zwalnianie ludzi z pracy, część z pracowników dużych centrów handlowych, ponieważ o 1/7 zmniejszy się ilość dni pracy – podkreślał. – To duże uderzenie w gospodarkę, ponieważ stracimy 28 mld złotych, które zyskaliśmy na tym, że obcokrajowcy robili zakupy w galeriach przygranicznych.

Z ograniczenia handlu nie jest zadowolona również Nowoczesna, która w swoich postulatach podkreśla, że ograniczenie handlu w niedzielę spowoduje likwidację 100 tys. miejsc pracy, zmniejszenie obrotu sklepów o 6-15 proc. oraz mniejsze wpływy do budżetu państwa. Według ugrupowania to także problem dla osób, które zarabiają głównie w weekendy: dla sklepików w galeriach handlowych oraz studentów.

Ta ostatnia niedziela

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę obowiązuje od 1 marca. Pierwsza niedziela bez handlu to jednak 11 marca, a kolejna – 18 marca. To oznacza, że w większości sklepów nie będzie można zrobić zakupów, a co najwyżej... pocałować klamkę. W większości – nie oznacza jednak, że w ogóle – ustawodawca zawarł w przepisach szereg wyjątków.

Zarówno w datach, kiedy zakaz handlu będzie obowiązywać, jak i w wyjątkach można się pogubić. Od naszych czytelników przez cały tydzień otrzymywaliśmy zdjęcia oraz komentarze świadczące o tym, że w sklepach i galeriach ma miejsce istny armagedon. Największych kolejek spodziewamy się jednak w sobotę.

W związku z zakazem handlu przygotowaliśmy kalendarz, który umożliwi sprawdzenie, kiedy nie warto wybrać się do hipermarketów.

Wszystkie wyjątki

Niedzielna sprzedaż nadal dozwolona będzie - poza cukierniami, piekarniami czy kwiaciarniami - m.in. na stacjach benzynowych, w hotelach i restauracjach, w autobusach, na dworcach, w kioskach z prasą, na pocztach, w hurtowniach rolno-spożywczych, w skupach zbóż, owoców czy mleka. Dozwolone będą także zakupy przez Internet. Więcej o temacie pisaliśmy tutaj.