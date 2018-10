Orzeczenie TK otwiera związkowcom drzwi do roszczeń finansowych

Fot. Joanna Karnat/Wikimedia (CC BY 3.0) Orzeczenie TK ws. związków zawodowych. Otworzy drogę do roszczeń?

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy wymagające uzgadniania regulaminów wynagrodzeń ze związkowcami są zgodne z konstytucją. Zdaniem związkowców z LOT-u otwiera to drzwi do negocjacji finansowych.

Spór zbiorowy w PLL LOT trwa nieustannie od 2013 r. Wtedy to, bez zgody związków zawodowych, zarząd spółki wypowiedział regulamin wynagrodzeń. W efekcie czego pracownikom obcięto pensje, niektórym nawet o 30 proc. Od tego czasu związkowcy domagają się przywrócenia starych wynagrodzeń i ponownego wprowadzenia regulaminu. Porozumienia w sprawie wciąż brak, dlatego związkowcy stale grożą strajkiem.

Trybunał Konstytucyjny wydał, z punktu widzenia związków, bardzo istotne orzeczenie. TK orzekł, że przepisy wymagające uzgadniania regulaminu wynagrodzeń ze związkowcami są zgodne z konstytucją.

Zdaniem zrzeszonych przy PLL LOT związków zawodowych to otwiera drzwi do negocjacji finansowych.

W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Karol Sadowski, radca prawny związkowców w LOT-cie, tłumaczy, że wyrok wiele zmieni w sytuacji pracowników, którzy niezależnie od sporu zbiorowego sądzą się z LOT-em w związku z obniżeniem płac w 2013 r. Takich spraw jest 450.

- W walce z pracownikami o zaległe roszczenia LOT złożył wnioski o zawieszenie sądowych spraw do czasu wydania decyzji TK. Teraz orzekł on, że przepisy są zgodne z konstytucją, co oznacza, że zawieszone sprawy można będzie kontynuować – mówi „GW” Sadowski.

Jego zdaniem, wyrok Trybunału Konstytucyjnego pomoże te sprawy wygrać.

Innego zdania jest LOT. Rzecznik spółki Adrian Kubicki tłumaczy, że TK uznał za konstytucyjny przepis odnoszący się do wprowadzania nowego regulaminu, a nie wypowiadania go.

- Wobec tego wyrok nie zmienia nic w sytuacji spółki. Potwierdza za to, że spółka, mimo braku regulaminu, wynagradza zgodnie z prawem – uważa Kubicki.

Jak dodaje, TK uznał, że przepisy wprost nie regulują kwestii wypowiadania regulaminu, co nazywa się „luką prawną i zaniechaniem prawodawczym”.

Tej opinii nie podziela Karol Sadowski. – TK potwierdził orzeczeniem, że związki działały w oparciu o obowiązujące i zgodne z konstytucją przepisy prawa. I nie było podstaw prawnych do wypowiedzenia pracownikom regulaminu – mówi.

