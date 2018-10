Kolejna linia lotnicza w Polsce. Niedługo pierwsze połączenia

Fot. Marvin Mutz / Wikimedia Commons Nowa linia lotnicza w Polsce

Austriacki przewoźnik Laudamotion, w którego zainwestował były kierowca Formuły 1 Niki Lauda, właśnie wchodzi do Polski. 28 października ruszają pierwsze połączenia na trasie Kraków – Wiedeń.

Loty do stolicy Austrii będą cztery razy w tygodniu: w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Lot ma trwać około godziny – informuje TVN24BiS.pl, powołując się na przedstawicieli krakowskiego portu lotniczego. Na początku sierpnia Ryanair kupił 75 proc. udziałów w Laudamotion.

Nowe połączenia

To nie jedyna nowość w siatce połączeń krakowskiego lotniska. Od połowy grudnia z Krakowa polecimy do Turynu. Nowe połączenia to efekt wejścia do Polski rumuńskiej linii lotniczej Blue Air.

W połowie lipca poinformowano o tym, że do zimowego rozkładu dołączy Londyn Luton. Połączenia, które wystartują 29 października, będzie obsługiwała linia easyJet.

Później, bo od lutego 2019 r. pasażerowie krakowskiego lotniska będą mogli skorzystać z połączenia PLL LOT do Tel Awiwu.

Jak wynika z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego na lotnisku Kraków-Balice w pierwszym kwartale br. obsłużono 1,4 mln pasażerów. Dla porównania w 2017 roku było to około 1,2 mln pasażerów, a w 2016 - 975 tys.

Najwięcej, bo 3,4 mln pasażerów w pierwszych trzech miesiącach roku obsłużono na warszawskim lotnisku Chopina.

Podium zamyka port Katowice-Pyrzowice. Lotnisko obsłużyło w pierwszym kwartale blisko 711 tysięcy pasażerów.

