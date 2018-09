Ryanair wycofuje się z Polski. "Jesteśmy dla nich krajem drugorzędnym"

Fot. pixabay.com

Od 1 stycznia 2019 roku spółka Ryanair DAC oficjalnie wycofuje się z Polski. Zastąpi ją Warsaw Aviation. Pracownicy zatrudnieni w Ryanair będą musieli przejść na samozatrudnienie - pisze portal rynek-lotniczy.pl

O planach spółki pracownicy Ranair zostali poinformowani w połowie września. Przewoźnika zastąpi zarejestrowana w Polsce spółka Warsaw Aviation a pracownicy, którzy do tej pory byli zatrudniani w oparciu o irlandzkie prawo pracy, zostaną zmuszeni do założenia własnych działalności gospodarczych w Polsce. Oznacza to dla nich m.in. pozbawienie ochrony socjalnej czy radykalne zmniejszenie świadczeń emerytalnych.

- Wyliczyliśmy, że aby nadal mieć świadczenia emerytalne na poziomie tych, oferowanych nam w Irlandii, musielibyśmy płacić ZUS-owi w Polsce miesięcznie 5 tys. zł - mówi w rozmowie z Rynkiem Lotniczym Justyna Boczkur, przewodnicząca związku zawodowego CWR Poland.

Wizz Air i Ryanair ukarane za złe traktowanie pasażerów i politykę bagażową

Na zaakceptowanie nowych warunków Ryanair dał swoim pracownikom czas do 30 września. Co stanie się z tymi, którzy się nie zgodzą? - Zadaliśmy to pytanie Ryanairowi. Władze odpowiedziały, że otrzymamy „listę z propozycjami”. Jakimi propozycjami? Nie wiadomo mówi Rynkowi Lotniczemu Justyna Boczkur.

Spółka, która ma wejść na polski rynek w miejsce Ryanair formalnie już istnieje, ale ma tylko jednego pracownika. Jest nim Michał Kaczmarczyk, który pełni jednocześnie funkcję prezesa czarterowych linii Ryanair Sun.

Ten sam przewoźnik rozpoczął niedawno rekrutację personelu pokładowego do swoich baz w Polsce. „Kontrakt zawarty na bazie polskiego prawa za pośrednictwem Warsaw Aviation, podatki odprowadzane w Polsce, pełne ubezpieczenie” - czytamy w ogłoszeniu o pracę.

250 lotów Ryanaira odwołanych. W Polsce więcej niż zapowiadano

Na pytania o samozatrudnienie pracowników, zadane przez Rynek Lotniczy, Ryanair odpowiedział jednym zdaniem - „Planujemy dalszy rozwój floty oraz miejsc pracy w Ryanair Sun, która już w pierwszym roku działalności odniosła sukces i przynosi zyski".

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl