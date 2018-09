Dzielnica rządowa Okęcie? Szef lotniska Chopina snuje plany, co po likwidacji portu

- Mogę sobie łatwo wyobrazić, w jaki sposób państwo polskie może zarabiać na gruntach byłego lotniska. Może tu powstać dzielnica rządowa - mówi money.pl Mariusz Szpikowski. Aby się tak stało, ruch z Okęcia musi zostać przekierowany na CPK. Prezes Polskich Portów Lotniczych na razie jednak chwali się kolejnymi rekordami frekwencji.



- Pasażerów sukcesywnie przybywa. Sprawdza się realizacja naszej strategii, bo coraz więcej pasażerów to pasażerowie tranzytowi, przesiadający się u nas – mówi Szpikowski w wywiadzie przeprowadzonym podczas Impact mobility rEVolution'18.

Do końca sierpnia Okęcie obsłużyło ok. 12 mln pasażerów. Szef PPL szacuje, że będzie to 16-17 mln osób. Jak zaznacza, trudno tu podać dokładną liczbę, bo bardzo dużo osób woli przesiąść się w Warszawie zamiast np. w Pradze. Szpikowski wyjaśnia, że spore zasługi mają tu nowe trasy otwierane przez LOT.

Prezes PPL pytany o to, co dalej z Okęciem po starcie CPK przyznaje, że niedługo warszawskie lotnisko się po prostu zapcha. Według niego za parę lat po prostu fizycznie nie będzie w stanie obsłużyć nawet kilku milionów pasażerów. Szpikowski sugeruje też, że Okęcie nie będzie Warszawie potrzebne w momencie startu CPK.

Z kolei pytany już wprost, co z terenami po Okęciu stwierdza, że najgorszym rozwiązaniem byłoby oddanie gruntów deweloperom.

- Ja mogę sobie łatwo wyobrazić, że jest zdecydowanie więcej pomysłów, jak państwo polskie może te grunty zagospodarować poprzez tworzenie różnych podmiotów, spółek, które będą zarabiać w tym regionie, przynosząc korzyści spółkom skarbu państwa - mówi money.pl Szpikowski.

Jak dodaje, możliwe jest też stworzenie na terenach Okęcia dzielnicy rządowej. O takim wariancie, który jest "wart rozważenia", mówił już w ubiegłym roku pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild. Taka opcja oznacza przeniesienie na teren zwolniony przez lotnisko na przykład części ministerstw. Z kolei według prezesa PPL na Okęciu mogłoby też powstać na przykład wielkie centrum wystawiennicze.

- Nie chcę tu jednak spekulować - dodaje jednocześnie Szpikowski.

