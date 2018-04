Pracownicy skarbówki i celnicy piszą o patologii w urzędach. Muszą ujawniać zarobki

Fot. Damian Rucinski/REPORTER Pracownicy Izby Administracji Skarbowej boją się, że zatrudniająca ich instytucja nie chroni należycie oświadczeń majątkowych.

Kierownictwo skarbówki zażądało od swoich pracowników złożenia jawnych oświadczeń majątkowych. - Nie wiemy, kto będzie miał w to wgląd, ani jak będą chronione nasze dane mówią - mówi jedna z urzędniczek.

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie jest pracodawcą dla wszystkich pracowników urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych w mazowieckim. W przesłanej w czwartek korespondencji, jej pracownicy poinformowali money.pl o, ich zdaniem, bezprawnym postępowaniu swojego szefostwa.

O co chodzi? Podobnie jak inni urzędnicy państwowi również i pracownicy skarbówki zobowiązani są do składania raz w roku oświadczeń majątkowych. Do tej pory dokumenty te składali w zamkniętych kopertach, „natomiast od bieżącego roku pracodawca bezprawnie wymusił na pracownikach składanie tego dokumentu bez kopert, jako jawne” - czytamy w mailu.

Żeby nie było żadnych wątpliwości w tej sprawie, w intranecie Izby pojawiła się nawet specjalna instrukcja składania oświadczeń majątkowych, którą również przesłali nam pracownicy. Wynika z niej, że funkcjonariusze oświadczenia majątkowe składają w zamkniętych kopertach, natomiast pozostali pracownicy - członkowie korpusu służby cywilnej – niejako luzem.

Jak zaznaczają autorzy przesłanego do nas listu, co prawda w przypadku funkcjonariuszy procedurę składania w kopertach określa rozporządzenie, jednak również w przypadku oświadczeń majątkowych członków korpusu służby cywilnej mamy do czynienia z dokumentami niejawnymi o klauzuli "zastrzeżone" i tym samym są to informacje niejawne.

„Zdaje się, że Izba Administracji Skarbowej w Warszawie, nie chroniąc należycie oświadczeń majątkowych pracowników, narusza ustawę o ochronie danych osobowych” - piszą Pracownicy Celno-Skarbowi.

Autorzy listu już w lutym kontaktowali się w tej sprawie z Biurem Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów. Biuro potwierdziło ich wątpliwości. Zarówno funkcjonariusze, jak i pracownicy Izby powinni składać oświadczenia majątkowe w trybie niejawnym.

Sprawą próbowali również zainteresować GIODO i Ministerstwo Finansów, jednak nie otrzymali odpowiedzi. Próbowaliśmy skontaktować się z autorami listu, by mogli nam więcej powiedzieć o swoich obawach w związku z nowym trybem składanie oświadczeń. Na razie jednak bezskutecznie.

Udało nam się za to potwierdzić u jednej z urzędniczek, która nie ma z listem nic wspólnego, że faktycznie w tym roku nastąpiły zmiany. Pracownicy byli nimi bardzo zdziwieni i nie kryją niezadowolenia. - Zmiana nastąpiła po połączeniu ze skarbówkami. Wcześniej w urzędach celnych w kopertach składali pracownicy mundurowi, a bez kopert - cywilni. Niewykluczone, że skoro w skarbówce są sami cywile, to po prostu rozszerzono tę zasadę na wszystkich pracowników urzędów celno-skarbowych - wyjaśnia nam pracownica.

Co najbardziej niepokoi ją i innych pracowników? - Przede wszystkim zupełnie nie mamy pojęcia, kto będzie mógł w te dokumenty zajrzeć - mówi.

O komentarz do tych zarzutów poprosiliśmy Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie. - Przedstawione zarzuty, nie odnajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczenia o stanie majątkowym pracowników cywilnych stanowią informację prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej na informacjach niejawnych, oznaczonych klauzulą "zastrzeżone", co nie oznacza, że zyskują status informacji niejawnej (dlatego składane są bez koperty) - mówi money.pl Aleksandra Dróżdż z Izby.

Jak dodaje rzeczniczka, jest to zgodne z wytycznymi ABW w tym zakresie. Natomiast kwestia obowiązku składania oświadczeń przez funkcjonariuszy w kopertach została w sposób literalny określona w paragrafie 4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

- Przesłanka ta znajduje odzwierciedlenie zarówno w wewnętrznych uregulowaniach dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, jak również w załączonym komunikacie. W odniesieniu do pracowników cywilnych nie ma literalnego wskazania obowiązku złożenia oświadczenia w kopercie - mówi rzeczniczka.

Jak dodaje, koperta nie jest też atrybutem informacji niejawnej ani sposobem jej zabezpieczenia.

