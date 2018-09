Ozusowanie umów zleceń przyniosłoby ZUS-owi niemal 3 mld zł, przekonuje Federacja Przedsiębiorców Polskich

Fot. Jacek Dominski/REPORTER Ozusowania umów zleceń chce i FPP, i NSZZ "Solidarność"

Miliardy dla ZUS-u, miliardy do budżetu państwa, a do tego wyższe emerytury. Zdaniem Federacji Przedsiębiorców Polskich, ozusowanie umów zleceń przyniesie same korzyści.

- Dzięki nowym regulacjom zwiększą się wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o ponad 2,7 mld zł. Budżet państwa może zyskać netto nawet 2 mld zł rocznie, a zleceniobiorcy wyższe emerytury - uważa podała Federacja Przedsiębiorców Polskich. Zdaniem FPP, takie posunięcie zdecydowanie zwiększyłoby też liczbę osób pracujących na etatach.

FPP uważa też, że wprowadzenie wymogu stosowania umów o pracę przy zamówieniach publicznych mocno przełożyło się na liczbę etatów w wielu sektorach. - W branżach ochrony i czystości proporcja zatrudnionych na umowę o pracę w porównaniu do umów cywilnoprawnych zwiększyła się z 25 proc. do 75 proc. - czytamy w komunikacie FPP.

- Od lat szukamy efektywnych rozwiązań bolączek, z jakimi borykają się pracodawcy i pracownicy. Jak widać, zaproponowane wspólnie przez pracodawców i związki zawodowe rozwiązanie wdrożone w zamówieniach publicznych doskonale się sprawdza. Dlatego razem z NSZZ Solidarność postulujemy o wdrożenie restytucji ozusowania umów zleceń. To rozwiązanie, które wesprze ponownie zatrudnianie na umowy o pracę i przyczyni się do dalszej naprawy rynku pracy - Marek Kowalski, przewodniczący FPP.

Według organizacji, korzyści z takiego rozwiązania będą mieli też pracodawcy. - Zyskają jasność co do ich sytuacji prawnej w przeszłości, co pozwoli uniknąć kosztów postępowań kontrolnych, administracyjnych i sądowych - uważa FPP.

