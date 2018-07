Przekręt na paliwach. Kosztował państwo 100 tys. zł

Fot. CBŚP

Funkcjonariusze CBŚP i KAS rozbili szajkę oszustów, którzy odbarwiali olej samrowy i sprzedawali jako napędowy. W rękach służb 3 osoby i 24 tys. litrów trefnego paliwa.

Przestępcy sprowadzali olej samrowy z Niemiec do Polski. Wieźli go wiele kilometrów w zbiornikach znajdujących się na naczepach samochodów ciężarowych. W kraju trafiał do bazy paliwowej, gdzie za pomocą specjalnie do tego celu skonstruowanego ciągu technologicznego, był odbarwiany i dostarczany do odbiorców półhurtowych jako olej napędowy – podaje CBŚP.

Zobacz też: Policja rozbiła gang handlarzy lewym paliwem

Tak sprzedawali go na terenie kraju, narażając skarb państwa na stratę 100 tys. zł poprzez uszczelnienia podatku akcyzowego.

Jeżdżenie na gaz jeszcze tańsze. Akcyza w dół:

Oszuści zostali złapani niemal na gorącym uczynku na terenie powiatu wyszkowskiego w województwie mazowieckim. Na jednej z posesji CBŚP i dolnośląskie KAS zatrzymało 3 mężczyzn.

Zobacz również: CBŚP rozbiło gang, który sprzedawał lewe paliwo i wyłudzał VAT

W ręce władz wpadł kierowca ciężarówki i 2 mężczyzn przepompowujących olej ze zbiorników do zaimprowizowanej stacji paliw. Grozi mim 5 lat więzienia.

Jak poinformowało CBŚP, wartość transakcyjna zabezpieczonego paliwa to niemal 380 tysięcy złotych. Zabezpieczono też samochód ciężarowy i skierowano wniosek o zabezpieczenie majątkowe na kwotę co najmniej 250 tysięcy złotych.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl