PKP Cargo pojedzie na paliwo wodorowe. Jest list intencyjny z JSW

Fot. PKP Cargo Przewozy kolejowe będą emitować mniej zanieczyszczeń, jeśli list intencyjny JSW z PKP Cargo przerodzi się w konkrety

Wizja bezemisyjnego paliwa wodorowego to coś, co pobudziło zarządy państwowych spółek do działania. JSW ma je wytwarzać, a PKP Cargo napędzać nim swoje lokomotywy.

- JSW stawia na wodór, jako paliwo przyszłości - powiedział Daniel Ozon, prezes JSW. - Badamy możliwości wykorzystania wodoru wyodrębnionego z gazu koksowniczego, który jest produktem ubocznym procesu koksowania - dodał.

Oddzielony z gazu koksowniczego i oczyszczony wodór może być wykorzystywany w ogniwach wodorowych do ekologicznej i bezemisyjnej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, ekologicznego transportu publicznego, zasilania urządzeń elektrycznych i awaryjnych stacji zasilania.

Jastrzębska Spółka Węglowa i PKP Cargo podpisały w czwartek list intencyjny w sprawie wspólnych, innowacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z komercyjnym wykorzystaniem paliwa wodorowego - podała JSW. Obie firmy zakładają badania, analizy, a w przyszłości produkcję nowych typów wagonów i lokomotyw manewrowych o napędzie wodorowym oraz późniejszego ich utrzymania oraz eksploatacji.

Kluczowym celem obu kontrolowanych przez państwo spółek jest "wypracowanie rozwiązań sprzyjających zmniejszeniu zużycia energii, paliw i emisji spalin związanych z komercyjną eksploatacją wagonów i lokomotyw na paliwo wodorowe". Strony zakładają potencjalną współpracę z innymi partnerami. Dokonają też analizy możliwości inwestycyjnych na terenach byłej kopalni KWK Krupiński.

Prezes JSW deklaruje, że spółka jest aktywnie zaangażowani w projekty e-mobility.

- Dążymy do wykorzystania gazu koksowniczego do produkcji czystego wodoru, który mógłby w przyszłości stać się również bezemisyjnym paliwem napędowym dla nowoczesnego taboru PKP Cargo - podkreśla.

- Wykorzystanie wodoru do napędu naszych lokomotyw podniesie konkurencyjność naszych przewozów - wskazał prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz. - PKP Cargo jest największym przewoźnikiem towarowych w Polsce i jednym z największych w Europie. I chcemy być przedsiębiorstwem, które nie tylko jest liderem rynku przewozowego, ale także nadaje ton innowacjom na kolei - dodał.

