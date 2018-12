Paragon przed płatnością. "Rząd może całkowicie wycofać się z tego pomysłu"

W paragonowym zamieszaniu chodzi o głośny w ostatnim czasie pomysł Ministerstwa Finansów, by każda osoba obsługująca kasę fiskalną miała obowiązek wydania paragonu, zanim klient zapłaci za towar czy usługę. Kontrowersyjnym rozporządzeniem w resorcie zajmuje się wiceminister Filip Świtała.

"Data wejścia w życie projektowanego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, wynikała z przewidywań wejścia w życie (1 stycznia 2019 r.) projektowanej ustawy o kasach on-line, która została skierowana do Sejmu RP w kwietniu 2018 r. Obecnie trudno przewidywać, aby termin 1 stycznia 2019 r. był utrzymany" - napisało biuro prasowe resortu.

Bardziej konkretnie na ten temat wypowiedział się rzecznik MŚP. Adam Abramowicz uspokoił, że ustawa o kasach prawdopodobnie wejdzie w życie dopiero w marcu przyszłego roku, co oznacza, że rozporządzenie nie zostanie wprowadzone wcześniej.

"Nie ma jak zmusić klienta do zapłaty"

Abramowicz przyznał, że nie poznał jeszcze wszystkich uwag krytycznych w odniesieniu do tego rozporządzenia, ale zapowiedział, że będzie rozmawiał z organizacjami przedsiębiorców na ten temat.

Jak wskazuje, to przedsiębiorca będzie miał problem z rozliczeniem podatku i dopełnieniem podatkowych formalności związanych rezygnacją z zakupu. Ekspert podkreśla, że "nie ma skutecznych narzędzi, aby zmusić konsumenta do podania swoich danych osobowych, złożenia podpisu na odpowiednim dokumencie, czy wreszcie zapłaty ceny, zwłaszcza gdy można w takiej sytuacji przyjąć, iż do zawarcia umowy sprzedaży ostatecznie nie doszło".