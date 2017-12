Paweł Borys. Kim jest człowiek namaszczany na ministra finansów?

Fot. money.pl/Krzysztof Olszewski Paweł Borys nie stroni od kontaktu z mediami, ale gafy mu się nie zdarzają.

Paweł Borys - to nazwisko na dziennikarskiej giełdzie kandydatów na nowych ministrów pojawia się najczęściej. Szef Polskiego Funduszu Rozwoju do tej pory zastrzegał, że stanowiska nie zmienia, ale to właśnie on najprawdopodobniej zastąpi Morawieckiego w fotelu ministra finansów.

Rzeczowy. Kompetentny. Dostępny dla mediów. Mówi chętnie i z sensem. Tak Borysa określają rozmówcy money.pl, których zapytaliśmy o opinię na jego temat.

Jednocześnie jest dyskretny i nie wybiega przed szereg. - Był pan w Mediolanie? - pytaliśmy rok temu na forum w Krynicy próbując dowiedzieć się więcej o negocjacjach w sprawie odkupu od włoskiej grupy UniCredit banku Pekao. - Kiedyś byłem - jedynie taką odpowiedź udało nam się uzyskać. Za to po zamknięciu negocjacji chętnie dzielił się szczegółami, informując na przykład, że rozmowy trwały do trzeciej nad ranem, ale szampan już się chłodził.

Nie daje się wciągać w wymianę zdań na tematy niezwiązane z jego kompetencjami. Nawiązując do żubra w logo Pekao pytaliśmy o odstrzał żubrów w Lasach Państwowych. - Temat nie jest związany z Pekao - uciął i zgrabnie przeszedł do usług cyfrowych w bankowości.

O tym, że szef PFR może zostać nowym ministrem finansów informowaliśmy w czwartek, zanim jeszcze Beata Mazurek oficjalnie potwierdziła rezygnację Beaty Szydło. W niedzielę powołując się na własne źródła informację tę podał Polast News, a w poniedziałek tygodnik DoRzeczy.

Sam Paweł Borys odżegnuje się od tych spekulacji. - Moja rola nie ulega zmianie i na ten moment absolutnie pozostaję prezesem PFR- deklarował w niedzielę w Polsat News. Niezależnie od tego internet wie swoje. Liczba zapytań o Borysa w wyszukiwarce Google w ostatnich dniach wystrzeliła. Tak często wyszukiwany jeszcze nie był nigdy.





A jeszcze półtora roku temu o Pawle Borysie mało kto słyszał. W kwietniu ubiegłego roku wygrał postępowanie na stanowisko prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, a objął je w maju. Wcześniej przez sześć lat był dyrektorem zarządzającym w PKO BP, gdzie odpowiadał za analizy ekonomiczne, strategię i rozwój grupy kapitałowej oraz relacje inwestorskie.