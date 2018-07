Przetasowanie w KNF. Paweł Gruza jako przedstawiciel Ministerstwa Finansów za Piotra Nowaka

Fot. EAST NEWS Teraz to Paweł Gruza będzie zasiadał w KNF

Piotr Nowak nie będzie już zasiadał w Komisji Nadzoru Finansowego z ramienia Ministerstwa Finansów. Szefowa resortu Teresa Czerwińska odwołała go z tego stanowiska - czytamy we wtorkowym komunikacie Komisji.

Na miejsce Nowaka do KNF przyjdzie inny podsekretarz z ministerstwa, Paweł Gruza. Gruza zajmuje to stanowisko od listopada 2016 roku. Wcześniej przez pół roku był podsekretarzem stanu w dziś już nieistniejącym Ministerstwie Skarbu Państwa.

Jak czytamy na stronie internetowej resortu finansów, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest też współautorem pierwszego komentarza do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (z 1999 roku) oraz współautorem pierwszego w Polsce komentarza do unijnych dyrektyw w sprawie VAT (2004). Pisał też do czasopism specjalistycznych i prasy ekonomicznej.

