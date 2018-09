Pensja minimalna w górę, 500+ w dół. Spadnie liczba uprawnionych

Fot. Marek Lasyk/Reporter Wielu samotnych rodziców wypadnie z programu 500+

Podwyższenie płacy minimalnej uderzy w rodziców samotnie wychowujących dzieci. Spadnie liczba uprawnionych do pobierania świadczeń 500+. Wszystko przez kryterium dochodowe.

Spełnia się scenariusz, który opisywaliśmy w ubiegłym miesiącu. Z programu 500+ lada chwila zaczną wypadać samotni rodzice, którzy zarabiają pensję minimalną. Do tej pory nie przekraczała 1600 zł netto, co daje nie więcej niż 800 zł na głowę. Już w przyszłym roku to się zmieni. Pensja minimalna będzie wynosić 2250 zł brutto, czyli 1634 zł netto.

Co oznacza, że rodzic samotnie wychowujący dziecko, wnioskujący o dodatek 500+, o 34 zł przekroczy kryterium dochodowe. A ze strony ministerstwa rodziny na razie nie ma mowy o podniesieniu progu.

A więc w 2020 roku, kiedy świadczenia będą przyznawane na podstawie zarobków z 2019, samotni rodzice, którzy mają minimalne wynagrodzenie, wypadną z systemu. To boleśnie odbije się na ich kieszeniach. Z rosnącej pensji minimalnej w ciągu roku przybędzie im niecały tysiąc złotych. A rok pobierania świadczenia to 6 tys. zł do budżetu domowego. W ciągu roku będą musieli sobie poradzić bez dodatkowych 5 tys. zł.

Minimalne wynagrodzenie rośnie

2250 złotych brutto ma w przyszłym roku wynieść płaca minimalna. Taka kwota została ustalona podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów.

Jak poinformowała na konferencji prasowej minister Elżbieta Rafalska, oznacza to wzrost o 7,1 proc. w porównaniu ze stawką tegoroczną. Dziś minimalna pensja to bowiem 2100 zł brutto. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa - z 13,70 zł do 14,70 zł.

- Chcieliśmy przekazać z panią minister Rafalską, że dzisiaj na Radzie Ministrów przyjęta została wyższa płaca minimalna na 2019 rok. Będzie ona na poziomie 2250 zł. To kolejny dowód na to, że dotrzymujemy słowa - powiedział premier Morawiecki.

W porównaniu do poprzedniego roku jest to wzrost o 150 złotych. Rada Ministrów czas na ustalenie wysokości płacy minimalnej w 2019 roku miała do 15 września. Jest to kwota wyższa niż początkowo rekomendowano.

