Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku. Polacy zarobią więcej

2250 złotych brutto ma w przyszłym roku wynieść płaca minimalna. Taka kwota została ustalona podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów.

Jak poinformowała na konferencji prasowej minister Elżbieta Rafalska, oznacza to wzrost o 7,1 proc. w porównaniu ze stawką tegoroczną. Dziś minimalna pensja to bowiem 2100 zł brutto. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa - z 13,70 zł do 14,70 zł.

Chcieliśmy przekazać z panią minister Rafalską, że dzisiaj na Radzie Ministrów przyjęta została wyższa płaca minimalna na 2019 rok. Będzie ona na poziomie 2250 zł. To kolejny dowód na to, że dotrzymujemy słowa. - powiedział premier Morawiecki.

W porównaniu do poprzedniego roku jest to wzrost o 150 złotych. Rada Ministrów czas na ustalenie wysokości płacy minimalnej w 2019 roku miała do 15 września. Jest to kwota wyższa niż początkowo rekomendowano.

Wysokość podwyżki wzbudzała ogromne emocje i była kwestią sporną między władzą a związkami zawodowymi. W czerwcu rząd zaproponował podniesienie tej kwoty o 120 zł, na co nie mogli przystać działacze OPZZ i Solidarności. Planowaną wysokość podwyżki uznały za absolutnie niewystarczającą. Związkowcy chcą, żeby płaca minimalna wynosiła połowę płacy średniej.

Naciski i spór w samym środku kampanii samorządowej są rządowi wyjątkowo nie na rękę. Dlatego też, od pewnego czasu mówi się, że pieniędzy będzie musiało być więcej. Na początku września, minister finansów Teresa Czerwińska nie wykluczyła wyższej niż pierwotnie proponowana kwoty minimalnej – o czym informowaliśmy w money.pl.

