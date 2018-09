Płaca minimalna. Rząd mięknie, spotkanie ze związkowcami już jutro

Fot. Jan Bielecki 2220 zł jako płaca minimalna nie podoba się związkowcom

Minister finansów Teresa Czerwińska nie wykluczyła, że płaca minimalna może być wyższa niż pierwotna propozycja. - Myślę, że w toku dialogu ze związkami zawodowymi pojawią się propozycje wyższe - powiedziała w rozmowie z Radiem Zet.

Propozycja płacy minimalnej na 2019 r. to 2220 zł. Nie zgadzają się na nią związkowcy. A spotkanie ws. minimalnego wynagrodzenia odbyć ma się już we wtorek.

Z nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej", przekazanych jeszcze w piątek, wynika, że rząd zaproponuje, by w przyszłym roku płaca minimalna wyniosła 2255 zł miesięcznie (obecnie to 2100 zł). Wynika więc z tego, że rząd dołoży 35 zł do pierwotnej propozycji minister finansów, ale jest to wciąż kwota o przeszło 20 zł niższa od związkowych oczekiwań.

Minister finansów, w rozmowie z Radiem Zet, unikała konkretów, ale nie wykluczyła, że ostatecznie płaca minimalna wzrośnie. - Myślę, że w toku dialogu ze związkami zawodowymi pojawią się propozycje wyższe - powiedziała minister.

Zobacz także: Podniesienie płacy minimalnej. Balcerowicz: "Czyste szkodnictwo"

Zobacz także: PiS idzie do wyborów z nowymi propozycjami. Koszt jednej z nich to 100 mld zł

Czerwińska odniosła się też do wczorajszych wystąpień premiera na konwencie PiS. Morawiecki zaprezentował tam nowe propozycje dla samorządów. Skąd na to pieniądze? - chciało wiedzieć Radio Zet. - To są środki budżetowe jak i europejskie – mówiła Teresa Czerwińska.

Zobacz także: Konwencja wyborcza PiS. Morawiecki przedstawił 5 nowych pomysłów rządu

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl