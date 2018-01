Pesa będzie miała nowego prezesa. Największe szanse ma Sędzikowski

Fot. Stefan Zubczewski Krzysztof Sędzikowski ma wieloletnie doświadczenie menedzerwskie i opinię specjalisty od trudnych restrukturyzacji

Krzysztof Sędzikowski zastąpi Roberta Świechowicza na stanowisku prezesa bydgoskiej Pesy, donosi Puls Biznesu. W środę zbiera się rada nadzorcza, a w agendzie spotkania jest wybór nowego prezesa.

Dziennikowi nie udało się potwierdzić informacji w spółce, niemniej za tym, że Sędzikowski może zostać powołany na stanowisko prezesa zarządu przemawia fakt, że na stanowisko wiceprezesa Pesy został już nominowany Andrzej Juszczyński, który pracował w przeszłości z Sędzikowskim w Polskiej Grupie Górniczej (dawnej Kompanii Węglowej).

Przed nowym prezesem stoi zadanie znalezienia partnera, który dokapitalizuje Pesę. Banki, które niedawno udzieliły spółce pożyczkę na kwotę 200 mln zł, zobowiązały zarząd do znalezienia inwestora do końca marca tego roku.

Znalezienie inwestora to konieczność, gdyż w poprzedniej perspektywie unijnej Pesa zadeklarowała gotowość do realizacji wielu kontraktów, których później nie była w stanie wykonać. Część klientów naliczyła kary z tytułu niewykonanych kontraktów.

Puls Biznesu przypomina, że zainteresowanie współpracą zadeklarował już Stadler, ale rozmowy dotyczące konsolidacji branży dostawców taboru pod szyldem Polskiego Funduszu Rozwoju prowadzi też Newag, z grupy Zbigniewa Jakubasa. Wkrótce wyjaśni się też, że czy Pesą będzie zainteresowany chiński koncern CRRC.

Człowiek do zadań specjalnych

Sędzikowski zasłynął jako specjalista od restrukturyzacji, gdy od grudnia 2013 r. do lutego 2016 r. stał na czele Kompanii Węglowej. Doprowadził do tego, że firma, nad którą wisiało widmo bankructwa, zalała rynek zapasami węgla, by ratować zagrożoną płynność, ale także zmniejszyła koszty produkcji węgla.

Sędzikowski ma wieloletnie doświadczenie menedżerskie. Był m.in. prezesem miedziowego KGHM, drzewnego Pfleiderer Grajewa, chemicznego Boryszewa, metalurgicznego Impexmetalu oraz kolejowego CTL Logistics. Przez kilka lat pracował też jako doradca zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej i LOT.