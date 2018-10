PGE i Polenergia same zapłacą za przyłączenie morskich farm

PGE i Polenergia będą najprawdopodobniej musiały wziąć na siebie koszt przyłączenia morskich farm wiatrowych do sieci - poinformował Andrzej Kaźmierski, dyrektor departamentu energii odnawialnej i rozproszonej w Ministerstwie Energii.

W kuluarach Areopagu Energetyki Odnawialnej dyrektor Kaźmierski został zapytany przez dziennikarzy, czy PGE i Polenergia będą same musiały inwestować w przyłącze - podaje PAP. - Nie jest to jeszcze rozstrzygnięte, ale prawdopodobnie tak - powiedział, dodając że w takim przypadku wsparcie dla projektów będzie obejmować całość inwestycji, łącznie z przyłączem.

PGE do 2025 roku ma zrealizować projekt o mocy ok. 1 tys. MW, a do 2030 r. - 2,5 tys. MW. Prezes Henryk Baranowski szacował w marcu koszt projektu o mocy 1 tys. MW, razem z przyłączeniami, na 12-14 mld zł, z czego jedną trzecią stanowić miałyby koszty przyłącza.