Kulczykowie dogadali się ze Statoil. Razem zbudują morskie farmy wiatrowe na Bałtyku

Morskie farmy wiatrowe Kulczyków dostaną wsparcie od Norwegów.

Kontrolowana przez Kulczyków spółka Polenergia podpisała z norweskim Statoil umowę sprzedaży połowy swoich projektów wiatraków na morzu Bałtyckim. Teraz wszystko zależy od zgody urzędów.

Zarząd spółki Polenergia, w której Kulczyk Investments ma pośrednio 50,2 proc. akcji, podpisał 5 marca warunkową umowę sprzedaży połowy udziałów dwóch spółek, które prowadzą projekty budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Chodzi o Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III, o łącznej planowanej mocy 1,2 GW.

Na tę informację warszawska giełda zareagowała wystrzałem notowań akcji Polenergii. Kurs rośnie zaraz po otwarciu sesji o 14,5 proc. do 15,40 zł, co jest najwyższym poziomem od września ub.r. Dzięki temu wartość należących do Kulczyków akcji zwiększyła się o 44 mln zł.

Udziały chce kupić Statoil Holding Netherlands BV - holenderski wehikuł inwestycyjny norweskiego koncernu państwowego Statoil. Łączna bazowa cena sprzedaży wynosi 94,28 mln zł.

Jak podano, ustalona została „w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione na realizację projektu”. Kwota powiększona będzie o 5 mln eur płatne na rzecz Polenergii w ratach do 30 września 2019 r. Cena uwzględniać będzie jeszcze standardowy mechanizm korekty oparty na sytuacji finansowej spółek.

To umowa przedwstępna. Sama sprzedaż udziałów ma się odbyć dopiero w ramach uzgodnionej współpracy w zakresie przyszłej wspólnej realizacji projektu.

Zawarcie ostatecznej umowy przenoszącej udziały jest uzależnione od spełnienia warunków. W pierwszej kolejności konieczne będzie uzyskanie bezwarunkowej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Muszą też być zarejestrowane uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego obu spółek. Spełnienie tych warunków ma nastąpić nie później niż do października 2018 r. - w przeciwnym razie umowa będzie rozwiązana.

W przypadku, gdyby zgoda UOKiK była warunkowa, a nie bezwarunkowa przewidywane jest prowadzenie dalszych rozmów.

Współpraca Kulczyków ze Statoil

W ramach transakcji Polenergia i Statoil Holding Netherlands planują także zawarcie innych umów, które będą precyzować zasady współpracy przy realizacji projektu, organizacji wewnętrznej spółek oraz fazy rozwoju farm wiatrowych. Wszystko odbywać się będzie na podstawie prawa polskiego.

Umowa przewiduje też opcję na zakup połowy udziałów kolejnej spółki zależnej Polenergii - Polenergia Bałtyk I.

Obecnie rozwijane są dwa projekty farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, które są przedmiotem transakcji. Ich łączna moc to 1,2 GW, co ustalono zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci energetycznej wydanymi przez PSE. W czerwcu 2016 roku Polenergia zyskała od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku decyzję środowiskową dla farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III, natomiast w kwietniu 2017 dla farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy II.

Polenergia to czołowa polska spółka, inwestująca w budowę farm wiatrowych. Pierwszą uruchomiła w 2007 roku w Pucku. Łączna moc lądowych elektrowni wiatrowych spółki wynosi 245,3 MW. Ponadto realizowanych jest pięć projektów w fazie rozwoju o łącznej mocy 227 MW z uzyskanym pozwoleniem na budowę.

Polenergia