Koniec sporu w PGG. Górnicy dostaną podwyżki

Fot. Reporter Związkowcy wynegocjowali z zarządem podwyżki dla pracujących pod ziemią.

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej (PGG) uzgodnił ze stroną społeczną wysokość podwyżek zarobków. Ich koszt wyniesie blisko 300 mln zł. To kompromis między możliwościami spółki i żądaniami górników, którzy odwołali strajk ostrzegawczy.

Płace w największej górniczej spółce PGG wzrosną w tym roku o około 7 proc. Nie jest to taki poziom, jakiego pierwotnie domagali się związkowcy. Przypomnijmy, że chcieli podwyżek rzędu 10 proc., po czym oczekiwania ograniczyli do 8 proc. Tymczasem propozycja zarządu PGG to było około 6 proc. Strony spotkały się więc mniej więcej pośrodku.

- W porozumienie uzgodniliśmy wzrost wynagrodzeń dla pracowników w najbliższym okresie. To jest 280 mln zł w tym roku i ponad 300 mln zł w przyszłym roku. Obok zawarliśmy również porozumienie dotyczące uzmiennowienia części czternastej pensji - zapowiedział Tomasz Rogala, prezes PGG.

Rogala zapewnił, że "to wszystko odbywa się w bezpiecznym korytarzu kosztowym, związanym z wynikami, które dzisiaj generuje spółka".

Podwyżki mają obowiązywać od 1 kwietnia. Szacuje się, że średnia miesięczna pensja w 2019 roku w PGG wzrośnie do 7,22 tys. zł.

Morawiecki: węgiel to podstawa naszej energetyki, nie chcemy z niego rezygnować

Pod koniec marca zarząd PGG zaproponował przeznaczyć 200 mln zł na podwyżki płac w tym roku. Strona społeczna nie zgodziła się na wówczas na te propozycje.

Druga tura mediacji w sprawie sporu zbiorowego w PGG odbyła się 13 kwietnia. Zarząd spółki podjął rokowania ze stroną społeczną i na żądanie 10 proc. wzrostu wynagrodzeń zaproponował rozwiązania, które skutkowały 6 proc. wzrostem wynagrodzeń. Jak wówczas podkreślano, przedstawiona propozycja przewiduje przeznaczenie na wynagrodzenia całego planowanego zysku na 2018 rok i wprowadza elementy motywacyjne do systemu wynagrodzeń.

Zarząd podkreślał w połowie kwietnia, że Polska Grupa Górnicza jest monitorowana przez Komisję Europejską. Koszty osobowe PGG to około 50 proc. wszystkich kosztów. Jak wskazywał zarząd, wszelkie działania w sposób trwały zwiększające ten obszar kosztowy, a których skutkiem mogłaby być utrata rentowności spółki, stwarzają zagrożenie zwrotu uzyskanych środków inwestycyjnych. W konsekwencji powyższego konieczne mogłoby być przekazywanie kolejnych aktywów do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK).

Czytaj więcej: Górnicy dostali część "czternastki" za ubiegły rok

Polska Grupa Górnicza jako spółka celowa powstała w celu przejęcia majątku i zobowiązań Kompanii Węglowej. 1 kwietnia 2017 roku została podpisana umowa sprzedaży na rzecz PGG Sp. o.o. przedsiębiorstwa KHW S.A., w skład którego wchodzą Kopalnia Węgla Kamiennego "Mysłowice-Wesoła", Kopalnia Węgla Kamiennego "Murcki-Staszic", Kopalnia Węgla Kamiennego "Wujek" oraz Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek", a także udziały w Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w Katowicach.

29 grudnia 2017 roku PGG sp. z o.o. przekształciła się w spółkę akcyjną.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl