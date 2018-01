Rekordowa wpłata z PGNiG do budżetu. Połowa zysku na dywidendę

Fot. Norma/REPORTER Prezes Piotr Woźniak może zapewnić budżetowi państwa ponad połowę zaplanowanych na ten rok dochodów z dywidend

PGNiG przeznaczy w tym roku do podziału pomiędzy akcjonariuszy do połowy skonsolidowanego zysku netto, zapowiedział prezes Piotr Woźniak. To może być rekordowa wypłata, bo i zyski za ubiegły rok idą na rekord. Skarb państwa zrealizuje dzięki temu większość prognozy budżetowej.

- Zgodnie z naszą polityką dywidendową do podziału pomiędzy akcjonariuszy przeznaczamy do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto. Tak też powinno być w 2018 r. - powiedział Woźniak w wywiadzie dla "Parkietu".

Jaka konkretnie to będzie kwota? Zyski PGNiG już w trzech kwartałach 2017 roku były wyższe od tych, które udało się osiągnąć w całym 2016 roku. Wygląda na to, że cały ubiegły rok skończy się dla spółki rekordem, więc i rekordowa powinna być dywidenda.

W czerwcu 2017 r. akcjonariusze PGNiG zdecydowali o przeznaczeniu 1,16 mld zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję. Wypłata pochodziła z zysku za 2016 r., który wyniósł 2,35 mld zł.

W ubiegłym roku tę ostatnią kwotę udało się grupie PGNiG zarobić już w dziewięć miesięcy. Po wrześniu zysk netto wynosił 2,47 mld zł. Jeśli w ostatnim kwartale ub.r. gazowa firma zarobi nawet tylko tyle co w słabym trzecim, to i tak zysk będzie rekordowy - 2,83 mld zł. Poprzedni rekord był w 2014 r., który PGNiG zakończył na plusie 2,82 mld zł.

W najnowszej rekomendacji dla akcji PGNiG sporządzonej przez DM BDM, szacowane jest, że wynik netto za 2017 r. wyniesie aż 3,23 mld zł. Połowa z tej kwoty to 1,62 mld zł, z czego 1,15 mld zł (71 proc.) trafiłoby do skarbu państwa przy zapowiedzianej przez prezesa Woźniaka proporcji wypłaty akcjonariuszom.

W budżecie na 2018 r. zaplanowano 2,25 mld zł dochodu z dywidend, a w 2017 do listopada zebrało się ich 2,37 mld zł. Jak widać, większość zapewni najprawdopodobniej sam PGNiG.

Stawki bez zmian, zyski w górę



Co więcej, i w nowym roku polski gigant gazowy może liczyć na kontynuację dobrych wyników. Urząd Regulacji Energii zatwierdził brak zmian taryf za gaz dla gospodarstw domowych. Tymczasem na giełdach towarowych w USA cena gazu ziemnego spadła w dolarach w ciągu roku o 8,0 proc., a do tego złoty umocnił się o prawie 18 proc.

Podrożała jednak o 18 proc. ropa Brent, względem której indeksowane są ceny PGNiG w umowie z Gazpromem. Polska spółka gazowa dwa miesiące temu podała, że odrzuciła propozycję Rosjan o renegocjację ceny.

Mimo planowanej dużej wypłaty PGNiG nie rezygnuje zresztą z planów inwestycyjnych. Do dyspozycji zostaje jeszcze przecież druga połowa zysku i kredyty.

- Jeśli miałbym wymienić tylko trzy cele, które chcemy osiągnąć w najbliższym roku, będą to: zakup udziałów w koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, budowa pozycji na rynku LNG, w tym podpisanie nowych kontraktów krótko- i średnioterminowych na dostawy gazu skroplonego, a wreszcie mocne zaangażowanie grupy w walkę ze smogiem. To ostatnie będzie konsekwencją wdrożenia nowych produktów przez PGNiG Obrót Detaliczny oraz intensyfikacji działań Polskiej Spółki Gazownictwa w zakresie przyłączeń nowych odbiorców do sieci - wskazał Woźniak.

Notowania akcji PGNiG w ostatnim tygodniu