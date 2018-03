Za nami pierwsza niedziela bez handlu. Nie wszyscy pracownicy mogli cieszyć się dniem z rodziną, jak to przedstawiali związkowcy. - Warunki pracy i płacy w małym handlu są gorsze niż w nowoczesnych sieciach (...). To setki tysięcy osób, które musiały pracować. Nikt nie zadbał o ich interes - mówiła w programie "Money. To się liczy" Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

