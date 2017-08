Polska gospodarka nie traci tempa. Morawiecki może liczyć zyski dla budżetu

Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER Duet Szydło-Morawiecki sukces budżetu zawdzięcza nie tylko uszczelnieniu VAT, ale i wzrostowi PKB

W drugim kwartale tempo wzrostu gospodarczego Polski tylko lekko wyhamowało z 4 do 3,9 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Wicepremier Morawiecki może być jednak zadowolony. Kondycja budżetu będzie coraz lepsza. Silne wzrosty zaliczył przemysł i budownictwo, jednak najlepiej radził sobie handel i transport.



GUS potwierdził w czwartek swoje wstępne wyliczenia z 16 sierpnia. W drugim kwartale tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 3,9 proc. rok do roku. To dane nieco gorsze od tych z kwartału pierwszego, kiedy produkt krajowy brutto rósł o 4 proc. Ale za to lepsze od oczekiwań analityków sprzed dwóch tygodni, którzy spodziewali się wzrostu o 3,8 proc.

To dobre informacje nie tylko dla kieszeni Polaków, którzy mogą liczyć na niesłabnący popyt na pracę, a więc i podwyżki, ale również dla budżetu państwa. Kluczowym składnikiem PKB jest wartość dodana, a od tej liczony jest najważniejszy dla rządu podatek VAT - wzrosła w drugim kwartale o aż 4,6 proc.

Nie tylko poprzez uszczelnienie systemu i przesunięciu części zwrotów ze stycznia na grudzień duet Szydło-Morawiecki może się pochwalić aż 214 mld zł dochodów budżetowych z VAT w pierwszych siedmiu miesiącach 2017 r. w porównaniu z 194 mld zł rok wcześniej i w związku z tym nadwyżką 2,4 mld zł po siedmiu miesiącach. Znaczna część sukcesu to właśnie wzrost gospodarczy.

Analitycy Banku Millennium szacowali wzrost inwestycji po dłuższym czasie przerwy i się nie przeliczyli. Przez pięć ostatnich kwartałów inwestycje (nakłady na środki trwałe) spadały, liczone rok do roku. W drugim kwartale wzrosły realnie o 0,8 proc. rok do roku (dane niewyrównane sezonowo).

"W drugim kwartale wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB był dodatni (wobec neutralnego wpływu w I kwartale 2017 r.) co, przy pozytywnym wpływie przyrostu rzeczowych środków obrotowych (+1,9 pkt. proc.), przełożyło się na pozytywny wpływ akumulacji brutto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +2,0 pkt." - podaje GUS.

Wzrost PKB Polski na przestrzeni ostatnich 5 lat



W ciągu pięciu ostatnich lat tylko raz tempo wzrostu PKB w Polsce było wyższe niż 4 proc. W ostatnich trzech miesiącach 2015 roku wzrost wyniósł 4,6 proc., by kwartał później zejść poniżej 3 proc. Teraz już drugi kwartał z rzędu utrzymuje się w pobliżu dynamiki 4 proc.

Eksperci zauważają, że należy docenić wynik również dlatego, że w drugim kwartale było mniej dni roboczych.

- Trend mocnego wzrostu w okolicach 4 proc. się utrzymał, ale w drugim kwartale mieliśmy negatywny efekt kalendarzowy. Było mniej dni roboczych niż w analogicznym okresie 2016 roku - komentuje sytuację Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP.

Z uwagi na przesunięta święta wielkanocne, w drugim kwartale tego roku dni roboczych było o dwa mniej niż rok wcześniej i o trzy dni mniej niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku. To w skali całej gospodarki spora różnica.

