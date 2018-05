PKN Orlen po wielu godzinach dementuje. Nie zastąpi PGE

Fot. Adam Guz/REPORTER Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek

Nikt nie chce budować polskiej elektrowni atomowej? Orlen odcina się od medialnych doniesień jakoby miał przejąć od PGE rolę lidera projektu. Wcześniej jego akcje na GPW zdążyły zanurkować.

To z pewnością była wiadomość dnia. Reuters poinformował, powołując się na cztery źródła, że PKN Orlen zastąpi PGE w procesie budowy polskiej "atomówki". Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Akcje państwowego giganta paliwowego natychmiast straciły kilka złotych na wartości i do końca sesji nie zdołały odrobić porannej straty. Z kolei kurs akcji PGE gwałtownie wzrósł po otwarciu i do końca dnia utrzymał się powyżej wartości z chwili otwarcia.

Według Reutersa, PGE zamiast na atomie miałaby skupić się na inwestycjach w energetykę wiatrową. Orlen, jako spółka bogatsza, miał przejąć rolę lidera w budowie bloków jądrowych, jednak w wydanym późnym popołudniem komunikacie zaprzeczył tym rewelacjom.

"Odnosząc się do medialnych spekulacji na temat rzekomego zaangażowania PKN ORLEN jako lidera w projekt budowy elektrowni atomowej, stanowczo podkreślamy, że obecnie rozpatrywanymi przez PKN ORLEN projektami inwestycyjnymi są: przejęcie kapitałowe Grupy LOTOS, rozwój petrochemii oraz farmy wiatrowe na Bałtyku" – poinformowało biuro prasowe spółki.

Zobacz też nasz materiał o atomie na świecie:

Spółka PGE EJ, która nadal odpowiada za projekt polskiej energii atomowej, jest kontrolowana w 70 proc. przez PGE. Po 10 proc. mają w niej KGHM, Enea oraz Tauron. Wiadomo jednak, że za kadencji poprzedniego prezesa Orlenu Wojciecha Jasińskiego toczyły się rozmowy nad przejęciem przez spółkę części udziałów, jednak decyzje w tej sprawie nie zapadły. Co więcej, sam minister energii Krzysztof Tchórzewski sugerował, że przejęcie Lotosu (o którym w komunikacie napisał Orlen) ma stworzyć czempiona, który byłby zdolny do wsparcia projektu budowy elektrowni jądrowej.

