PKN Orlen sprowadza ropę z Nigerii. Tankowiec dopłynie w połowie października

Fot. Aidan/CC/Flickr Ropy nigeryjskiej jeszcze nie tankowaliśmy w polskich samochodach

Jak nie Iran, to może Nigeria? PKN Orlen kupił ropę w Afryce. Tankowiec New Vision o ładunku 130 tys. ton ropy z Nigerii dotrze do Gdańska w połowie października - poinformowała spółka.

Jeszcze w kwietniu pisaliśmy o tym jak wielki tankowiec z irańską ropą dla PKN Orlen wpływał do Gdańska. Później pojawił się jednak problem. W sierpniu USA wprowadziło sankcje na Iran. Choć Unia Europejska się do nich nie przyłączyła, to okazuje się, że kolejny tankowiec z ropa dla Orlenu pojawi się w Polsce nie z Iranu, ale z Nigerii.

- Konsekwentnie realizujemy zapowiedzianą strategię, poszukując nowych rynków i poszerzając portfel dostawców oraz przerabianych w ramach grupy kapitałowej gatunków ropy - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Prezes podał, że wdrożone przez premiera Morawieckiego przepisy w zakresie eliminowania szarej strefy zwiększyły zapotrzebowanie na olej napędowy w Polsce o 30 proc.

- To wymaga od nas zwiększania przerobu ropy o innych właściwościach niż rosyjska REBCO. Dzięki pozyskaniu gatunków o innych parametrach zwiększamy uzyski i marżę rafineryjną. Stąd nowe źródło dostaw. Jeśli surowiec z Nigerii okaże się efektywny w przerobie, to nie wykluczamy zwiększenia naszego zainteresowania tym kierunkiem - wskazał prezes.

Nigeryjska ropa typu Bonny Light uzupełni realizowane przez PKN Orlen dostawy spot, które obecnie pokrywają 50 proc. zapotrzebowania koncernu - podała spółka.

W ramach dywersyfikacji dostaw ok. 30 proc. ropy przerabianej w Grupie Orlen pochodzi z kierunków alternatywnych - czytaj innych niż rosyjski. Koncern wzmacnia m.in. zakupy z Zatoki Perskiej, m.in. poprzez długoterminowe relacje z Saudi Aramco.

W kwietniu tego roku firmy podpisały aneks do umowy, który zwiększył dostarczany wolumen ropy saudyjskiej o 50 proc., do 300 tys. ton miesięcznie.

- PKN Orlen pozytywnie ocenia potencjał dostaw z Zatoki Perskiej i pozostaje otwarty na współpracę z producentami z tego regionu w niedalekiej przyszłości - podała spółka.